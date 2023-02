I vicini sgomenti: «Stava bene, veniva sempre al bar» 

C’è chi si affaccia alla finestra e poi la richiude di scatto. Altri, guardano dai balconi il viavai incessante di carabinieri che, da circa due ore, entrano ed escono dalla palazzina. È quasi mezzanotte, ma in via Ogliastra, accanto alla casa dove è stato trovato il corpo senza vita di Venerato Sardu, nessuno ha voglia di dormire. «È successo qualcosa di grave?», chiede ad un militare un anziano che è sceso per portare a passeggio il cane. «Non possiamo dire nulla». Taglia corto l’appuntato. Ma passa poco tempo, una manciata di minuti, e subito trapela il nome della presunta vittima e l’intera zona, a poche decine di metri dall’ingresso dell’ospedale Santissima Trinità, si popola di curiosi che vengono fatti allontanare dagli investigatori.

«L’avevo visto da poco, tipo la settimana scorsa», racconta sgomento Luigi Fois, pasticcere residente in via Nebida, «scendeva spesso al bar che c’è qui sotto e si ritrovava con gli amici. Che vi posso dire? Una persona anziana ma ancora molto dinamica, anche se negli ultimi tempi cominciava ad avere qualche problema di salute». È notte fonda quando in via Ogliastra arriva il sostituto procuratore Andrea Massidda, pm di turno esterno che ha deciso di fare un sopralluogo accompagnato dai militari. «È una zona tranquilla», racconta un giovane che è appena arrivato nella zona con la fidanzata, «non è mai successo nulla di grave. Aspettiamo di sapere cosa sia accaduto».

La strada resta sbarrata per ore, chiusa a monte dal nastro dei carabinieri e, a valle, da una pattuglia che blocca chiunque non sia residente. «Ci abbiamo parlato qualche giorno fa», ricorda un vicino, «stava bene ed era tranquillo. Anni fa aveva avuto qualche screzio con altri abitanti della zona, ma non so per che cosa». Fuori dall’abitazione di Venerato Sardu i carabinieri continuano ad alternarsi anche dopo mezzanotte: arrivano gli specialisti del nucleo investigativo e, per oltre un’ora, lo staff del medico legale Roberto Demontis prosegue gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Il quartiere resta sveglio: in tanti continuano a osservare in silenzio, appoggiati alla ringhiera del balcone, mentre le auto dei curiosi fanno il giro dell’isolato e ripassano, venendo ancora allontanate dai militari che presidiano la strada. Poco prima dell’una la certezza: Venerato Sardu è stato ucciso .

