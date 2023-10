I viaggi italiani del killer di Bruxelles 

Bruxelles. Dodici ore di paura. La città deserta, la Svezia avvolta nel dolore, l’Europa di nuovo colpita dal terrorismo. Bruxelles, dopo 7 anni e mezzo, è tornata teatro di un attacco, rivendicato ieri sera dall’Isis, che porta il marchio dell’Isis. Abdesalem Lassoued, 45enne di origine tunisina, l’uomo che ha ammazzato a colpi di kalashnikov due cittadini svedesi arrivati in Belgio per vedere la propria nazionale, è stato fermato poco prima delle 8 di mattina dopo una caccia all’uomo durata l’intera notte. Era in un bar a due passi da casa, a Schaerbeek. Qualcuno ha chiamato le autorità. L’intervento della polizia si è concluso nel sangue: Abdesalem è stato colpito al torace, è morto poco dopo in ospedale.

L’assalto

Sono state ore concitate nella capitale belga. E la morte di Abdesalem non ha del tutto calmato le acque. Uno o più complici, secondo le informazioni fornite inizialmente dalle autorità, erano dati a piedi a libero. Con il timore che a Bruxelles fosse tornata attiva una cellula dormiente dell’Isis. «Al momento pensiamo sia un lupo solitario», ha chiarito alcune ore dopo il governo belga, confermando che l’attentatore, la cui richiesta di asilo era stata respinta nel 2020, aveva vissuto gli ultimi anni in Belgio praticamente in incognito. Un fantasma, pronto tuttavia a colpire. In un video rilasciato poco prima di colpire i tre cittadini svedesi, Abdesalem aveva avvertito che «il libro di Allah è la linea rossa per il sacrificio». Poi ha imbracciato il kalashnikov, è montato su un motorino e ha colpito nella zona nord del centro di Bruxelles, non lontano dallo stadio Re Baldovino dove sarebbe iniziata a breve la partita Belgio-Svezia, poi sospesa. Per tutta la notte Abdesalem è riuscito a sfuggire alla polizia. Nel frattempo, ordinatamente, lo stadio di Bruxelles veniva evacuato. Ma la corsa del killer si è fermata all’alba.

Le vittime

La Svezia è uno dei Paesi dove, nelle settimane scorse, in pubblico sono stati bruciati libri del Corano. Ma è anche il Paese che, anni fa, aveva espulso Abdesalem. E poi c’è il contesto della guerra in Medio Oriente, che gli investigatori non escludono sia legato al gesto del killer. A Bruxelles, intanto, è atteso il premier svedese Ulf Kristersson per una cerimonia di commemorazione assieme a De Croo. Le due persone uccise avevano tra i 60 e i 70 anni. Uno di loro risiedeva in Svizzera. «È stato un attacco diretto alla Svezia», ha tuonato Kristersson.

L’Italia

Ha trascorsi italiani Abdesalem Lassoued. L’uomo era infatti sbarcato a Lampedusa nel 2011 e si era fatto notare da Digos e intelligence come radicalizzato. Un percorso analogo a quello di altri autori di attentati di matrice jihadista sul suolo europeo. L’incendio divampato con l’attacco di Hamas in Israele si propaga, dunque. E in Italia l’attenzione è “elevatissima”, ha assicurato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, perché «il conflitto in Medio Oriente reca con sé anche il rischio di innescare radicalizzazioni islamiste». I fronti da monitorare sono tanti. Il rafforzamento della sorveglianza è stato disposto sugli obiettivi sensibili: sono oltre 28mila, dei quali 205 israeliani, in prevalenza sedi diplomatiche o centri religiosi. E si indaga, ovviamente, anche sulle conoscenze italiane di Abdesalem Lassoued, che a Lampedusa era stato fotosegnalato, gli erano state prese le impronte digitali, ma non aveva dato il suo vero nome. Il tunisino aveva poi avanzato una richiesta di asilo, alla questura di Torino nel 2011, l’anno di arrivo, per poi far perdere le sue tracce. Lo si ritrova in Svezia, da dove viene però espulso. Torna in Italia e nel 2016 viene identificato dalla digos di Bologna, che lo inquadra come radicalizzato: aveva infatti espresso la volontà di aderire alla jihad e partire per combattere. L’ultima sua traccia in Italia risale al 2021: un video postato sul suo profilo Facebook lo ritrae a Genova, in piazza della Vittoria.

