Dopo l’attacco di Hamas a Israele, che ieri avrebbe colpito un ospedale di Gaza e dove è stata data la notizia della morte di uno dei tre italiani che facevano parte degli ostaggi, in Europa torna la paura. L’attentatore di Bruxelles, un tunisino passato da Lampedusa, Bologna e Genova, è stato ucciso dalla polizia belga. E a Olbia, un allarme bomba, rientrato in serata, ha costretto a evacuare l’aeroporto, con lunghi disagi per mille passeggeri.

