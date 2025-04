I viaggi gratis sui traghetti «solo una prassi marinaresca» 

Genova. Nessuna corruzione ma una pratica «marinaresca» quella dei biglietti dei traghetti per la Sicilia e la Sardegna regalati a ufficiali della capitaneria, forze dell'ordine, magistrati e funzionari delle prefetture. In ogni caso non ci sono le esigenze cautelari per chiedere gli arresti domiciliari.

È, in sintesi, quanto affermato dalle difese di Raffaele Laurici, Dpa (Persona designata a terra) della Tirrenia, e Giuseppe Vicidomini, comandante di armamento della Moby e Tirrenia-Cin. I due sono accusati di corruzione per l’esercizio delle funzioni e il pm Walter Cotugno ha chiesto i domiciliari, nell’ambito dell'inchiesta per mancati controlli ambientali sulle navi Tirrenia-Cin. Laurici ha puntualizzato alcuni aspetti e ha depositato una memoria difensiva. Vicidomini si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le difese hanno contestato la sussistenza del reato visto che, agli atti, non ci sarebbe una controprestazione per i viaggi offerti. Hanno anche escluso il pericolo di inquinamento o di reiterazione del reato dal momento che l’indagine è conosciuta da più di un anno e lo stesso comandante e la compagnia hanno collaborato con la procura per risolvere le presunte irregolarità sui traghetti. Oggi saranno interrogati Massimo Mura, ex ad Tirrenia, e due dipendenti della società.

