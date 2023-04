I vescovi: Orban sta cercando  legami col Papa 

VATICANO. Incontrando online i giornalisti in vista del viaggio di Francesco in Ungheria, in programma dal 28 al 30 aprile, padre Csaba Torok, responsabile media della Conferenza Episcopale dell’Ungheria, ha detto che il primo ministro, il turbosovranista Viktor Orban, «ha creato un quadro simbolico sul fatto che in Europa ci sono solo due Stati che combattono per la pace in Ucraina, il Vaticano e l’Ungheria: il Vaticano perché il Papa è il portavoce della pace, l’Ungheria perché è contro l’invio delle armi all’Ucraina». Per padre Torok i sacerdoti ungheresi «sono un po' confusi perché la politica di Orban è molto a favore della Chiesa, ma al contempo alcuni tratti non sono molto amabili». Quanto all’ostilità verso i migranti, «la Chiesa d’Ungheria non ha alcuna indipendenza economica. Così ogni volta che c’è qualche tensione i sacerdoti e i vescovi dicono “meglio non dire niente perché mettiamo a rischio i finanziamenti e rischiamo di finire in pochi mesi in bancarotta”. Così la Chiesa è un po’ serva dello Stato».

