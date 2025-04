I vescovi dell’Isola: «Indimenticabile» 

Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo di Sassari, è ordinario militare per nomina di Papa Francesco dallo scorso 10 aprile. A distanza di appena undici giorni deve piangere il Pontefice, «una sentinella del mattino – così lo definisce – che ha annunciato al mondo la cultura della vita e la cultura della pace. Conservo nel cuore – aggiunge Saba – il ricordo vivo e grato dell’incontro con Papa Francesco, nel settembre del 2013, quando, da rettore del Pontificio seminario regionale sardo, ebbi la gioia di accoglierlo nel seminario in occasione della sua visita a Cagliari. Mi colpirono profondamente la sua immediatezza, la semplicità disarmante e la forza del suo linguaggio evangelico, capace di toccare il cuore e di aprire cammini. Nel 2017 mi ha chiamato a guidare la Chiesa turritana, affidandomi la cura pastorale di questo popolo».

Meno vicino, comunque recente anche il ricordo di monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias dal 16 febbraio scorso. Davanti a lui un Bergoglio «provato per un incidente domestico, lo zigomo tumefatto dopo la caduta. Mi sono reso conto allora che non era più in salute. Era il 10 dicembre scorso, a Roma, per un congresso di teologia. Ero stato appena nominato ma non ancora ordinato. Gli ho chiesto una benedizione, me l’ha data ma non ha aggiunto altro». Un Pontefice brillante e di grande apertura verso il mondo, specie quello delle periferie, e per la ricerca, è nella memoria di monsignor Farci, durante la visita a Cagliari di dodici anni fa. «Ero direttore dell’istituto superiore di Scienze religiose. Papa Francesco ci parlò allora dei luoghi di ricerca dell’Università come luogo del discernimento, come luogo della prossimità e della fratellanza. In origine non avevo colto l’importanza e la prospettiva del suo discorso. L’ho capita appieno una volta letta la Evangelii Gaudium, esortazione apostolica che trattava anche questi temi. Mi colpì soprattutto il suo concetto di Università come luogo di formazione alla solidarietà». Si prega nella Diocesi di Iglesias per Papa Francesco (ieri sera alle 18.30, in cattedrale, il vescovo ha presieduto una messa in suffragio), così come si prega in tutte le chiese della Sardegna, dalle cattedrali alle parrocchie, quelle delle periferie tanto amate da Bergoglio. Monsignor Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda e vescovo di Nuoro e Lanusei, affida il Papa «al Dio della vita in pienezza. Rimarrà indimenticabile – osserva – per il suo stile evangelico, l’apertura di cuore e lo sguardo profetico».

Monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba, per ricordare il Pontefice, cita «il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, tanto amato da Papa Bergoglio. Il Signore lo ha trovato impegnato nell’annunciare la misericordia, la pace tra i popoli, l’accoglienza dei poveri ed emarginati, la concordia nella comunità cristiana. Ieri, giorno di Pasqua ci aveva lasciato sperare, per quella sua presenza significativa in piazza San Pietro e nelle parole di augurio pronunciate, seppure con voce affaticata e flebile , in una ripresa che si andava consolidando. Sarà la storia a mettere in risalto la grandezza di questo Papa venuto dall’estremità del mondo; a fare sintesi del suo legato spirituale; a dimostrare la saggezza e verità di tante sue scelte, attraverso le quali ha parlato non solo ai credenti in Cristo ma a tutti gli uomini di buona volontà. La sua preoccupazione per riformare la Chiesa, farla ripartire dalle periferie, ritornare al Vangelo come fonte da cui tutto scaturisce, lascerà il segno per il futuro».

