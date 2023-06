I vertici della onlus a processo per peculato 

Migliaia di euro dell’associazione Soccorso Uta sarebbero stati utilizzati per finalità personali, come ad esempio ricaricare i telefonini di alcuni dirigenti, rifornire di carburante le loro auto private (mentre l’Azienda per la tutela della salute rimborsava il carburante per le ambulanze), ma anche acquistare strumenti elettronici e informatici, capi di abbigliamento, generi alimentari, vernici e persino pagare delle multe per infrazioni al codice della strada. L’ex presidente della onlus Alessandro Collu (39 anni) e il suo vice, Ignazio Massa (54), sono finiti a processo con l’accusa di peculato al termine dell’inchiesta del pubblico ministero Marco Cocco. I due che sono stati rinviati a giudizio sono rimasti al vertice dell’associazione sino a maggio 2017, mentre il loro successore, Costantino Scalas, è stato completamente prosciolto al termine dell’indagine, una volta arrivati in udienza preliminare.

Il processo

Il dibattimento contro i due dirigenti della Soccorso Uta si sta celebrando davanti ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale, dove nell’ultima udienza è stato convocato nel banco dei testimoni uno dei giovani volontari che firmò con altri la querela da cui è poi nata l’indagine. L’inchiesta del pm Cocco ha ipotizzato che dal 19 agosto 2012 sino al 9 maggio 2018 siano stati sottratti indebitamente dall’associazione per finalità personali non meno di 70 mila euro. Di parere opposto i difensori dei due imputati, gli avvocati Carlo Amat (Collu) e Francesco Marongiu (Massa), convinti che al termine del dibattimento sarà accertata l’estraneità dei propri assistiti da tutte le imputazioni.

La testimonianza

Nell’ultima udienza, davanti al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda, doveva essere sentito il maresciallo della Guardia di Finanza che ha coordinato l’indagine, ma la sua testimonianza è slittata perché dovrà presentare una relazione con tutti gli elementi raccolti. È invece stato sentito un ex volontario, in associazione sin da quando aveva 17 anni, che assieme ad altri aveva firmato l’esposto. «Ci siamo insospettiti», ha detto ai giudici, «perché le ambulanze non potevano fare tre chilometri al litro, per questo abbiamo fatto l’esposto». Incalzato dalle domande degli avvocati e del presidente Massidda, però, è poi emerso che nessuno ha realmente misurato i chilometri realmente effettuati dai mezzi di soccorso, confrontandoli poi con quanto rimborsato con fondi pubblici grazie alla convenzione stipulata con l’Ats. È emerso, infine, che all’interno della onlus ci fossero grandi ostilità. La prossima udienza si terrà a metà mese: quel giorno sarà esaminato il finanziere che ha condotto l’indagine sulle spese dell’associazione e sui soldi che, almeno secondo l’accusa, sarebbero stati usati per finalità personali dagli indagati.

