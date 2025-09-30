I vertici dei Lions incontrano l’amministrazione 

Dalle campagne di informazione e screening, alla raccolta di generi di prima necessità per le famiglie bisognose, da distribuire in collaborazione con Servizi sociali, parrocchie e associazioni. Ma anche eventi culturali, altre opere umanitarie e di beneficenza. I Lions di Selargius, insieme ai vertici nazionali, pianificano le attività per l’anno sociale 2025-2026, insieme all’amministrazione comunale che hanno incontrato ieri in Municipio. «Abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare la governatrice nazionale dei Lions Graziella Puddu, la presidente Emma Pilia e il Distretto di Selargius», le parole del sindaco Gigi Concu e della vice Gabriella Mameli. «Una visita particolarmente gradita, perché sappiamo quanto sia preziosa la loro presenza sul territorio e quanto ammirevoli siano le tantissime iniziative che a livello locale e nazionale portano avanti dando risposte concrete alle comunità in cui operano». (f. l.)

