VaiOnline
Selargius
01 ottobre 2025 alle 00:35

I vertici dei Lions incontrano l’amministrazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalle campagne di informazione e screening, alla raccolta di generi di prima necessità per le famiglie bisognose, da distribuire in collaborazione con Servizi sociali, parrocchie e associazioni. Ma anche eventi culturali, altre opere umanitarie e di beneficenza. I Lions di Selargius, insieme ai vertici nazionali, pianificano le attività per l’anno sociale 2025-2026, insieme all’amministrazione comunale che hanno incontrato ieri in Municipio. «Abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare la governatrice nazionale dei Lions Graziella Puddu, la presidente Emma Pilia e il Distretto di Selargius», le parole del sindaco Gigi Concu e della vice Gabriella Mameli. «Una visita particolarmente gradita, perché sappiamo quanto sia preziosa la loro presenza sul territorio e quanto ammirevoli siano le tantissime iniziative che a livello locale e nazionale portano avanti dando risposte concrete alle comunità in cui operano». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Ragnedda, indagata l’amica «Ma Rosa Maria non c’entra»

Accusata di favoreggiamento insieme al manutentore lombardo 
Andrea Busia
Cronaca

Il giallo del 49enne morto nel canale Arrestato un imprenditore: omicidio

Terralba, Battista Manis nei guai per la morte di Claudio Manca 
Valeria Pinna
Via libera all’integrativo regionale. Bartolazzi: «Condizioni migliori, nel nome di Maddalena Carta»

Medici di base, firmato l’accordo «Ma così moriremo in ambulatorio»

Sanna (Mèigos): altri soldi e indennità solo per aumentare il carico di lavoro 
Piera Serusi
Regionali

Calabria, il centrodestra cerca il bis

Dopo la vittoria nelle Marche. Meloni trova Schlein sul volo per Lamezia 
Orrore a Benevento

Uccide con una pietra la moglie e un figlio Fermato mentre fugge

La donna aggredita mentre era a letto Il 15enne trovato in auto. Ferita la sorella  
La crisi

Israele pronto a bloccare la Flotilla

La flotta umanitaria è nella zona a rischio. L’equipaggio: noi andiamo avanti 