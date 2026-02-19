I verdazzurri sono diventati patrimonio nazionale 

Nuoro. Quando si pronuncia il nome della Nuorese si parla di un club storico. Nata nel 1930, pochi anni fa in occasione della registrazione del nuovo logo societario, attraverso il ministero dello Sviluppo economico, è anche emerso che la società barbaricina è una delle trecento riconosciute come “Patrimonio Nazionale”.

Dopo i fasti del passato, che l’hanno vista disputare campionati di Serie C, il sodalizio verdazzurro è nel bel mezzo di un percorso di crescita che passa soprattutto attraverso i giocatori del territorio, come conferma il presidente Gianni Pittorra: «Nella prima squadra, che milita nel campionato di Eccellenza, abbiamo tredici giocatori Nuoro, otto della zona e solo che uno arriva da fuori Sardegna. Abbiamo ricostruito il settore giovanile partendo dagli Allievi e dagli Under 18, una scelta fortemente voluta per fornire alla formazione principale i giovani del territorio».

Alcuni di questi atleti, accompagnati dall’allenatore Claudio Bonomi (che al momento ha portato la Nuorese al primo posto in campionato) e dal responsabile del settore giovanile Antonello Palimodde, sono stati ospiti di Radiolina nella trasmissione “Giovani di Categoria”.

Ma per il club è fondamentale anche la collaborazione con altre società della città. «Collaboriamo con diversi settori giovanili del posto ai cui ragazzi diamo comunque la possibilità di mettersi in mostra, arrivare da noi e avere l’occasione di confrontarsi in una categoria importante», sottolinea Pittorra, «i nostri Allievi e gli Under 18, infatti, sono ai vertici del torneo regionale e le squadre sono formate solo da giocatori della zona».

Tuttavia ci sono anche dei problemi e non dipendono dalla società: «Le uniche difficoltà sono rappresentate dalle penose condizioni delle strutture a Nuoro. Siamo costretti a spostarci da un campo all’altro della provincia perché il Quadrivio non è in grado di reggere allenamenti e partite e ha una struttura che non è neanche collaudata».

