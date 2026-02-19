VaiOnline
Giovanili.
20 febbraio 2026 alle 00:16

I verdazzurri sono diventati patrimonio nazionale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuoro. Quando si pronuncia il nome della Nuorese si parla di un club storico. Nata nel 1930, pochi anni fa in occasione della registrazione del nuovo logo societario, attraverso il ministero dello Sviluppo economico, è anche emerso che la società barbaricina è una delle trecento riconosciute come “Patrimonio Nazionale”.

Dopo i fasti del passato, che l’hanno vista disputare campionati di Serie C, il sodalizio verdazzurro è nel bel mezzo di un percorso di crescita che passa soprattutto attraverso i giocatori del territorio, come conferma il presidente Gianni Pittorra: «Nella prima squadra, che milita nel campionato di Eccellenza, abbiamo tredici giocatori Nuoro, otto della zona e solo che uno arriva da fuori Sardegna. Abbiamo ricostruito il settore giovanile partendo dagli Allievi e dagli Under 18, una scelta fortemente voluta per fornire alla formazione principale i giovani del territorio».

Alcuni di questi atleti, accompagnati dall’allenatore Claudio Bonomi (che al momento ha portato la Nuorese al primo posto in campionato) e dal responsabile del settore giovanile Antonello Palimodde, sono stati ospiti di Radiolina nella trasmissione “Giovani di Categoria”.

Ma per il club è fondamentale anche la collaborazione con altre società della città. «Collaboriamo con diversi settori giovanili del posto ai cui ragazzi diamo comunque la possibilità di mettersi in mostra, arrivare da noi e avere l’occasione di confrontarsi in una categoria importante», sottolinea Pittorra, «i nostri Allievi e gli Under 18, infatti, sono ai vertici del torneo regionale e le squadre sono formate solo da giocatori della zona».

Tuttavia ci sono anche dei problemi e non dipendono dalla società: «Le uniche difficoltà sono rappresentate dalle penose condizioni delle strutture a Nuoro. Siamo costretti a spostarci da un campo all’altro della provincia perché il Quadrivio non è in grado di reggere allenamenti e partite e ha una struttura che non è neanche collaudata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras