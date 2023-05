I ventenni progettano una nuova Cabras 

Gianluca Mele scende in campo per sostenere l’attuale sindaco Andrea Abis che si presenta con la lista "Progetto comune”. Francesco Contini è al fianco di Gianni Meli che guida la lista “Insieme per Cabras e Solanas”.

Passioni e sogni completamente differenti. In comune hanno l’anno l’età, 23 anni, e la missione che vogliono portare avanti: fare di tutto per evitare che i giovani abbandonino Cabras.

I più giovani

Gianluca Mele e Francesco Contini sono ambiziosi e hanno le idee chiare sul futuro del loro paese. Sono i candidati più giovani che si presentano alle elezioni comunali di fine mese, quando a Cabras i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco.

Chi sono

Due rappresentanti della Generazione Z con personalità e interessi diversi. Gianluca Mele, figlio del presidente regionale di Confagricoltura, frequenta il quarto anno di Giurisprudenza a Sassari. Ha un sogno: diventare magistrato. Francesco Contini è istruttore di kitesurfing. E sulle onde è un campione: sono tante le medaglie che ha conquistato oltre mare. Assieme al padre gestisce un chiosco a Mari Ermi.

Le idee di Gianluca

Gianluca Mele non immagina un Consiglio comunale senza i giovani: «Noi siamo la futura classe dirigente del territorio. Credo nella partecipazione attiva dei giovani ai processi decisionali. Tutti siamo chiamati a costruire l’avvenire di questa comunità: i ragazzi non possono essere spettatori. Occorre lavorare per scongiurare l’emigrazione giovanile». Mele punta molto anche sul turismo: «Se sfruttato bene è in grado di produrre ripercussioni su qualsiasi settore economico. Il turista non deve trovare solo il mare. In sinergia con gli operatori vorrei creare un pacchetto in modo da permettere ai vacanzieri di vivere il territorio a 360 gradi e tutto l’anno».

Gianluca Mele ammette che a Cabras non c’è un luogo per i più ragazzi: «Sarà nostra cura aprire un centro giovani in via Leopardi, luogo di socialità, un ritrovo sano».

I progetti di Francesco

Francesco Contini si sente portavoce dei suoi coetanei, per questo ha deciso di candidarsi: «Inizialmente ero scettico, poi però ho pensato che se mi fossi messo in gioco avrei potuto rappresentare la voce dei miei coetanei. Vorrei creare a Cabras qualcosa che per i giovani non c’è mai stato. La mia idea è trasformare l’enorme piazza Stagno in un ritrovo per i ragazzi con servizi di ogni genere. Lì è possibile realizzare di tutto, come ad esempio lo skate park. I ragazzi in tarda serata si ritrovano in quell’area ogni giorno, ma sono annoiati. Serve una svolta». Contini, spinto dalla passione per il kitesurfing, vorrebbe far avvicinare i giovani a questo sport ma anche organizzare eventi che porterebbero a Cabras tante presenze. Gestendo un locale a Mari Ermi è a contatto con i turisti: «Chiedono più servizi: cercherò di portare in Consiglio le loro richieste».

