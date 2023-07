I vent’anni di Cuncambias a San Sperate 

Cuncambias, il festival di cultura popolare ideato e organizzato da Antas Teatro tra strade e piazze di San Sperate, spegne venti candeline. Un compleanno da celebrare con il consueto spirito di festa e comunità che da sempre anima i cinque giorni del festival tra chiacchierate, musica, libri, teatro per grandi e piccoli e momenti di incontro e convivialità.

L'edizione numero venti porterà ogni sera, da oggi a domenica, un appuntamento di teatro per ragazzi, un incontro letterario e poi musica, danza e spettacolo, eventi in piazza e incontri più intimi e raccolti.

Cuncambias prenderà il via oggi: la serata si aprirà alle 19.30 in piazza San Giovanni con il Teatro ragazzi, protagonista del primo appuntamento Antas Teatro con Stefano Farris e Raimonda Mercurio in “Rendez-vous comique”. Alle 20.30 lo spazio Antas ospiterà “Bambini, cavalieri, armi e amori”, incontro letterario con Maurizio Onnis e Nicolò Migheli condotto da Omar Onnis; alle 22 in piazza San Giovanni inaugurazione del festival con “A ruota libera!” presentata da Giacomo Casti con Maria Assunta Calvisi, Gilberto Collu, Chiara Effe, Omar Onnis, Elena Schirru; a seguire video di Ennio Madau e l’intervento di Bruno Togliolini; durante la serata ci sarà un momento dedicato a Roberto Pillittu, Nino Nonnis e Francesco Nuti. In chiusura alle 23.15 allo Spazio Antas Chiara Effe in concerto accompagnata da Matteo Giacone.

