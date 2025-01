I vecchietti sono sempre più poveri 

In Ogliastra un pensionato vive con 640 euro al mese. Oltre il 20 per cento in meno rispetto alla media nazionale. Solo a Lanusei i redditi da pensione sono il 40 per cento. Sono poco meno di 23mila gli assegni totali in pagamento, comprese le pensioni ai superstiti. Più o meno 19mila i pensionati complessivi. La povertà mette spalle al muro chi deve campare con 640 euro. Con l’età che avanza i bisogni sono sempre maggiori, soprattutto sanitari, e spesso la maggior parte è costretta a rinunciarci. La Fnp Cisl, il sindacato più rappresentativo dei pensionati che conta 6.119 iscritti, illustrerànei prossimi mesi alle amministrazioni comunali del territorio emergenze e necessità della categoria.

Pensionati poveri

Il calendario delle riunioni per la nomina dei delegati per il congresso del 21 febbraio è stato definito nei giorni scorsi. Esordio domani a Triei, chiusura a Tortolì il 12 febbraio. In mezzo assemblee in ciascun paese proprio per creare una rete capillare. A stabilizzare il quadro non bastano le riforme governative. I pensionati chiedono garanzie sulla giustizia economica e sociale, a contemperare l’equilibrio dei conti con il diritto a vivere un’anzianità al riparo da indigenza e povertà. «La prima esigenza? La sanità». Lo dice Mario Bruno Piras, neo segretario della Fnp Cisl e già sindaco di Cardedu negli anni Novanta. «Con le condizioni della sanità attuale sono tante le esigenze che gli iscritti ci manifestano. Sono molto confusi dall’attualità e sulle prospettive. Perlopiù navigano a vista, cercando di essere ottimisti». L’Ogliastra è una terra che invecchia e le incertezze economiche non aiutano neppure a vivere sereni. «Quando si parla di bollette che aumentano e di carrello della spesa sempre più vuoto - dice Piras - si ingenerano preoccupazioni che non aiutano. In tanti ci dicono che vorrebbero vivere più dignitosamente la vecchiaia».

Migliorare il futuro

Il congresso di febbraio sarà uno snodo per cercare di imboccare un percorso di vita migliore. «Attraverso i rappresentanti di comunità la Cisl e la Fnp potranno rapportarsi con le amministrazioni comunali e la Provincia e proporre iniziative utili a migliorare le condizioni sui bisogni degli anziani dei nostri paesi. Il pensionato in Ogliastra riesce ad andare avanti grazie alla famiglia dove si crea una rete di sostentamento. Ma è chiaro che non è più sufficiente».

