I vecchi dissuasori stanno cedendo e le auto sfrecciano in paese 

Ancora disagi sulla via principale a Villaperuccio. I dissuasori che sono stati installati alcuni anni fa, stanno cedendo, creando disagi non indifferenti, sia agli automobilisti che percorrono quotidianamente la provinciale che attraversa il centro abitato, sia ai residenti.

Alcuni sono stati riparati qualche settimana fa, ma evidentemente non reggono all'impatto con alcuni mezzi che transitano a velocità sostenuta. I cittadini, continuano a lamentare il problema della velocità in cui si attraversa il centro abitato: all’ingresso e all’uscita del piccolo centro, in prossimità appunto dei dissuasori, le auto dovrebbero rallentare la corsa ma le condizioni della strada paiono un invito ad aumentarla. Proprio qualche giorno fa, un furgone che viaggiava a velocità sostenuta, è riuscito a smantellare i componenti dei rallentatori e contestualmente a investire un piccolo animale domestico. Il sindaco di Villaperuccio, Marcellino Piras, ha dichiarato che «il titolare della ditta che gestisce la manutenzione, ha assicurato che entro qualche giorno i dissuasori saranno riparati e ripristinati. Se il problema non verrà risolto, si chiederà l'installazione con un materiale diverso, nell'ipotesi, si prevede anche il cemento».

