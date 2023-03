I vecchi bidoni banditi dal centro 

Dopo Quartello e Pitz’e Serra, i vecchi mastelli per la raccolta dei rifiuti vengono banditi anche nel centro storico. Si parte lunedì 20 marzo - annunciano dal Comune - per poi proseguire gradualmente nel resto della città. «Continuiamo a mettere ordine in tutta Quartu e non ci fermeremo», commenta il sindaco Graziano Milia, «perché nessuno può sottrarsi dalla responsabilità di essere un buon cittadino».

I numeri

La modalità è la stessa adatta da due settimane nella zona “viola”, concentrata fra i quartieri di Pitz’e Serra e Quartello. Lì dove dal 6 marzo i vecchi mastelli sono stati ritirati porta a porta dagli operatori ecologici, e dove sono in corso le verifiche di De Vizia e Polizia locale: «Le violazioni accertate nella prima settimana per comportamento non adeguato sono 125», fanno sapere dal Municipio, «con numeri particolarmente alti per quanto riguarda carta e cartone con 56 irregolarità. Non tutte sono sanzionabili, perché non sempre è possibile riscontrare l’utenza, ma al termine delle verifiche attualmente in corso si procederà con i verbali delle violazioni contestate». Un lavoro che in ogni caso ha già portato un primo buon risultato: sono stati infatti ben 221 gli utenti che dal 6 marzo si sono presentati per ritirare i nuovi mastelli, per un totale di 800 kit consegnati. «La distribuzione dei contenitori con microchip», ribadiscono dal palazzo comunale, «risulta fondamentale per il nuovo sistema che si baserà prossimamente sulla tariffa puntuale, nell’ottica di un servizio che punta su sostenibilità, trasparenza e risparmio».

Lotta all’evasione

Un nuovo passo verso la definitiva entrata a regime del nuovo appalto di igiene urbana, studiato dall’amministrazione comunale anche con l’obiettivo di abbattere l’evasione sulla Tari e distribuire il costo della nettezza urbana su tutta la popolazione, e non solo su quel 60 per cento che da anni paga regolarmente la tassa sui rifiuti. Ora si continua nel centro della città: da lunedì verranno ritirati i vecchi mastelli, sino ad arrivare alle sanzioni per i recidivi. «Dal 20 marzo nelle vie incluse nella zona rossa», annuncia l’amministrazione comunale, «si provvederà a eliminare tutti i contenitori non conformi alla raccolta delle principali frazioni di rifiuto differenziate, secondo il calendario previsto e le modalità dettate dall’appalto. Si procederà quindi al ritiro delle non conformità rilevate, ritirando contestualmente anche tutti i mastelli senza microchip, con riferimento sia alle singole unità abitative che ai condomini. Si procederà inoltre alla bollinatura delle frazioni non conformi, in modo che gli ispettori della Vigilanza ambientale possano procedere con i relativi controlli».