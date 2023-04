I vasi decorati dagli studenti nel Giardino di Lu  

L’arte e la scuola incontrano la solidarietà. Gli alunni dell’istituto comprensivo di Senorbì hanno incontrato Maria Fois, fondatrice dell’associazione “Il Giardino di Lu” con la quale ha realizzato un vasto campo di tulipani a Pimentel nato per sostenere un progetto di ricerca, formazione e informazione sul tumore ovarico. L’insegnate di Arte e Immagine Roberto Falchi ha guidato i ragazzi nella realizzazione di un lavoro artistico che rappresentasse la loro interpretazione su carta del Giardino di Lu. Gli studenti del corso B e della classe prima G delle scuole medie hanno disegnato tanti tulipani e decorato vasi in terracotta destinati al progetto di solidarietà dell’associazione. «Alcuni dei tulipani abbelliscono in questi giorni la nostra scuola, altri sono stati portati a casa e contribuiranno, così, alla diffusione del progetto del Giardino di Lu», conclude Falchi. Durante la mattinata Fois ha aiutato gli alunni a trapiantare bulbi di tulipani all’interno dei vasi da loro stessi dipinti, invitandoli a visitare il giardino. All’iniziativa hanno partecipato la dirigente scolastica Isotta Milia, la segreteria, i collaboratori scolastici e i docenti dell’istituto di Senorbì. (sev. sir.)

