I vantaggi delle Comunità energetiche regionali 

Risparmiare grazie al sole anche senza pannelli sul tetto. È la possibilità offerta dalle comunità energetiche rinnovabili, le Cer, che riuniscono cittadini, imprese ed enti pubblici per condividere l’energia prodotta sul territorio. In Sardegna la Regione ne sostiene la nascita: nel settembre 2025 ha previsto contributi agli studi di fattibilità per altri 60 Comuni e 19 enti locali. Uno studio finanziato però, non equivale a una comunità già operativa.

Il meccanismo utilizza la rete elettrica esistente, senza cavi privati fra le abitazioni. Un impianto su una scuola, un’azienda o una casa immette energia in rete; il Gse confronta questa produzione con i prelievi dei partecipanti nella stessa ora. Se vengono immessi dieci chilowattora e i membri ne consumano sette, l’energia condivisa è sette. Su questa quota possono maturare gli incentivi, poi distribuiti secondo le regole della comunità.

Il requisito geografico è decisivo: impianti e utenze della stessa configurazione devono ricadere nell’area servita dalla medesima cabina primaria. Non basta abitare nello stesso Comune e, viceversa, possono partecipare utenze di Comuni diversi. La verifica si effettua sulla mappa delle cabine primarie del sito gse.it, con il supporto del referente della Cer.

Per aderire non occorre acquistare un impianto: si può entrare come consumatore. Il primo passo è chiedere al Comune se esiste una comunità e chi raccoglie le adesioni. Sul sito del Gse, nella sezione Autoconsumo, sono disponibili strumenti per individuare le Cer. Bisogna distinguere i progetti allo studio dalle comunità costituite e dalle configurazioni già ammesse agli incentivi.

Prima di firmare è bene richiedere statuto e regolamento, verificando quote associative, spese di gestione, criteri di ripartizione dei benefici e tempi di pagamento. Servono i dati dell’utenza e il codice Pod riportato in bolletta: il referente indicherà documenti e modalità di adesione. Chi ha pannelli deve far verificare anche le condizioni per inserire il proprio impianto.

La bolletta continua ad arrivare e ciascuno mantiene la libertà di scegliere il fornitore. Il vantaggio dipende dall’energia condivisa e dalle regole interne: non esiste un risparmio fisso garantito. Gli incentivi sulla condivisione possono durare vent’anni. Entrare in una Cer significa partecipare a un progetto collettivo, dopo averne controllato costi e benefici.

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