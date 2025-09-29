I vandali tornano in pineta 

Non si arrestano le incursioni vandaliche all’interno della pineta di Bindua, frazione di Iglesias. Dopo la distruzione del parco giochi e il danneggiamento dei chioschi segnalati una decina di giorni fa sulle pagine de L’Unione Sarda, alcuni volontari dell’associazione Plastic Free hanno scoperto che, pochi giorni dopo, alcuni ragazzini sono tornati per «completare il lavoro».

Distruzione

Secondo quanto emerso, i vandali avrebbero distrutto lavandini in ceramica a colpi di martello, sradicato porte e finestre dei chioschi e infine abbandonato rifiuti di ogni genere all’interno dei caseggiati. A questo si aggiunge il rinvenimento di tre treni di gomme, per un totale di dodici pneumatici, scaricati nei pressi di uno degli edifici nella scorsa settimana. L’assessore all’Ambiente del Comune di Iglesias, Francesco Melis, dichiara di essere «esasperato dalla situazione» e fa sapere che l’amministrazione sta intervenendo in via straordinaria per fronteggiare l’emergenza: «Organizzeremo un ritiro ad hoc, impiegando una ditta esterna per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti nella pineta. La stessa ditta sarà utilizzata anche nell’area del rio San Giorgio, dove sono stati avvistati altri cumuli. L’operazione che il Comune metterà in campo è chiaramente una lotta impari, ma prevede la bonifica delle zone, la messa in sicurezza degli alloggi e l’attivazione di nuove aree dotate di impianti di videosorveglianza. La pineta necessita inoltre di un affidamento a un privato: bisogna rimettere in sesto i chioschi già esistenti e, tramite un bando specifico, rimetterli in funzione».

Il degrado

L’assessore punta anche il dito contro i “padroncini abusivi”, ossia coloro che si spacciano per imprenditori dell’autotrasporto offrendo servizi di sgombero, ma che opererebbero illegalmente. Secondo Melis, questi soggetti avrebbero contribuito al degrado della pineta: «Molti di loro, sprovvisti di accredito e di partita Iva, quando vengono chiamati a svuotare case e appartamenti, caricano i materiali per poi scaricarli in campagna». Da qui l’avvertimento ai cittadini: «Accertatevi sempre a chi state consegnando i rifiuti e dove vengono conferiti, perché gli ingombranti che voi affidate – e per i quali magari pagate lo smaltimento – rischiano di finire a inquinare le campagne di Iglesias».Anche l’associazione Plastic Free di Iglesias esprime rammarico per la situazione e descrive le condizioni in cui è stata ritrovata la pineta: «All’interno dell’area abbiamo raccolto circa 400 chili di rifiuti in due ore – racconta Nicole Murroni, referente dell’associazione, che domenica ha partecipato al progetto “Sea & Rivers” proprio con la pulizia della pineta –. Il problema dell’abbandono dei rifiuti è prima di tutto educativo: si continua a inquinare ignorando le conseguenze nocive». Sulle possibili soluzioni Murroni aggiunge: «Le foto-trappole sarebbero un’idea, ma non la soluzione definitiva. Oltre alla sensibilizzazione dei cittadini, a partire dai più piccoli, servono un sistema di controllo più efficiente e sanzioni più severe per chi abbandona rifiuti».

