I vandali rovinano il nuovo treno 

Blitz nella notte nella stazione di Mandas: i vandali hanno danneggiato uno dei nuovi treni Stadler in servizio sulla tratta Monserrato-Mandas-Isili. Si tratta di uno dei treni inaugurati appena un mese fa, arrivati in Sardegna dopo oltre vent’anni di attesa. Automezzi moderni e confortevoli acquistati dalla Regione per mandare in pensione le vecchie littorine e locomotive degli anni Cinquanta e Sessanta.

Uno dei nuovi treni Arst è stato preso di mira dai writer che lo hanno imbrattato da entrambe le parti (vetri compresi) con enormi scritte colorate realizzate tramite bombolette spray. L’Arst è stata costretta a toglierlo momentaneamente dal servizio per mandarlo in officina per la pulizia. «L’inciviltà di pochi danneggia tutti coloro che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi e che nei prossimi giorni subiranno disagi e disservizi», denuncia il segretario Fit Cisl, Alessandro Russu.

Il sindaco di Mandas Umberto Oppus vorrebbe che Arst installasse le telecamere nelle stazioni: «Questo gesto provocherà costi aggiuntivi, disagi per i pendolari e ritardi nei viaggi sui binari».

Sono sette i nuovi treni sulla linea Sarcidano-Trexenta-Monserrato: uno, per colpa dei vandali, è già in officina per essere sistemato. (s. sir.)

