I vandali nelle case sgomberate 

Sulla lavatrice il cucchiaio usato per riscaldare l’eroina. Due bottigliette di birra e una lattina di Coca Cola sopra un tavolo del salotto. Una libreria devasta, alla ricerca di chissà cosa. Buste di plastica a coprire il pavimento della cucina. Sono le scene diverse, di case differenti, al civico 32 di via Dettori. Impossibile dimenticare: il 7 gennaio del 2023 la palazzina viene sgomberata. Sotto, il terreno si è mosso, aprendo sulle pareti crepe gigantesche. Tutti via. Tutti fuori. Adulti e bambini. Sembrava l’incubo peggiore. Una maledizione, nel quartiere storico della Marina. Vista sui tetti: quanta bellezza prima del disastro. L’altra notte, invece, due anni e mezzo dopo, la nuova beffa: da settimane, visto il grado della devastazione, in quelle abitazioni di pregio qualcuno andava a dormire. A drogarsi. A bere. Nessuno, però, ne sapeva nulla. La scoperta solo ieri. Ci sono danni per migliaia e migliaia di euro.

L’allarme

La prima telefonata è partita dal gestore di un locale vicino. «Qualcuno ha visto tre uomini e una donna uscire dal portone verde», è il racconto. A parlare, i soliti proprietari. Volti tirati misti a rassegnazione. «Non vale più neanche la pena dire come ci chiamiamo. Tanto siamo stati dimenticati. Da tutti. Dal Comune non ci degnarono di una telefonata nemmeno all’indomani dello sgombero».

Il grosso della vita era stato lasciato lì, sperando nel ritorno. Ma adesso i quattro segnalati ai carabinieri si sono accaniti anche sugli effetti personali del passato. Sui vestiti. Nessun rispetto nemmeno per le foto, per i giocattoli dei bambini, i divani di famiglia e i letti. «Da una casa all’altra – continua il racconto – hanno spostato anche libri e valigie».

La denuncia

Al civico 32 di via Dettori erano abitate cinque case su sei, quando scattò l’ordine di andare via. Una era in ristrutturazione. Ci si incuriosisce e viene naturale chiedere quanto l’amministrazione comunale abbia aiutato quei cagliaritani a compensare le spese degli appartamenti presi in affitto. Per avere un tetto sotto cui dormire. «Non abbiamo mai ricevuto un euro». E ora molti altri soldi persi.

Si fatica a girarsi intorno. Tutto sembra da buttare. In qualche casa, i pezzi migliori già messi da parte, probabilmente per essere portati via. Bottino da mercatino, sperando di farla franca.

Caccia ai ladri

Ieri pomeriggio, un fabbro era al lavoro per provare a irrobustire il portone. A blindare davvero quei sei appartamenti sporcati e rovistati. «Addirittura qualcuno aveva scelto di andare a dormire nell’attico, portando lì le lenzuola prese da una delle due case del secondo piano, le mie», dice una donna.

Venerdì notte, quando agli inquilini è stato segnalato l’avvistamento del quartetto sospetto, erano le 22.45. Da ieri la caccia ai devastatori della notte è aperta. «Uno aveva i capelli raccolti e molti tatuaggi sul corpo». L’ingegno non è mancato. Nelle scale senza più corrente elettrica, ci sono i lumini votivi. Uno ogni due gradini, per illuminare la salita verso l’occupazione abusiva (e la discesa). Il dolore per la propria casa violata bisogna provarlo. Diversamente non si capisce. I proprietari di quelle case non meritano di essere lasciati soli.

RIPRODUZIONE RISERVATA