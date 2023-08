«I vandali dopo la mareggiata: ora basta» 

«Adesso è davvero troppo: prima la violenta mareggiata alimentata dal libeccio ha danneggiato il lido, il giorno dopo, appena riparati i danni, sono arrivati i vandali e hanno messo fuori uso diversi ombrelloni e lettini». Franco Caddeo, titolare dello stabilimento balneare di Torre dei Corsari, confessa che «oltre al danno economico di circa diecimila euro, il raid subito ha lasciato un senso di frustrazione e rabbia». E non è la prima volta.

La mareggiata

Sulla Costa Verde accade periodicamente che il mare sommerga il litorale, com’è accaduto in questi giorni un po’ ovunque. A Torre dei Corsari stavolta il fenomeno ha avuto un impatto devastante sul lido Beach & Sea, il primo nato sulla spiaggia nel 1995. «In passato – ricorda Caddeo – è capitato che le onde abbiano allagato passerelle e attrezzature. Questa volta è stata la forza del vento a sollevare le pedane, dove appoggiavano le attrezzature balneari e i giochi dei bambini, ma anche i lettini. Impossibile avvicinarsi: il rischio che ci finissero addosso era forte, volavano in aria, scaraventati qua e là. Un film mai visto. Ripreso da tanti curiosi e persone di buon cuore che, finita la tempesta, mi hanno dato una mano per sistemare quel che era rimasto integro». La scena ha messo paura a tanti dei presenti, al punto da abbandonare il posto. «La forza del vento sommata a quella delle onde – dice un ospite dello stabilimento, Massimo Serreli – è stata impressionante. Alla fine mi è sembrato doveroso – non sono stato il solo – dare una mano per rimettere le cose a posto, in modo che l’attività proseguisse e anche la vacanza».

I vandali

Mercoledì sera, i lettini e gli ombrelloni erano stati sistemati. La sgradita sorpresa ieri mattina: alcuni di quelli sopravvissuti alla furia del maestrale sono stati visitati dai vandali che si sono divertiti a bucarli, ritagliando dagli ombrelloni un pezzo di tessuto a forma di cerchio. «Passi la natura – dice amareggiato Caddeo – contro cui nulla si può, ma un gesto così, frutto della stupidità umana, è intollerabile. Spero davvero che in qualche modo, magari con l’aiuto delle telecamere che sorvegliano l’area, si possano rintracciare i colpevoli». L’episodio è stato denunciato presso la caserma dei carabinieri della stazione estiva. I militari stanno indagando per identificare e punire i responsabili.

