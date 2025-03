I vandali danno fuoco alla plastica 

Un atto di vandalismo grave e potenzialmente pericoloso. È successo in via Costituzione alle quattro di mattina di giovedì quando due ignoti hanno dato fuoco a dei sacchetti utilizzati per la raccolta differenziata della plastica da un supermercato. Gli stessi individui poi hanno probabilmente colpito cassette della posta nelle vicinanze. I due sono stati inquadrati da una delle telecamere del supermercato.Un’azione senza logica, figlia della noia e della mancanza di rispetto. L’incendio avrebbe potuto propagarsi, ma per fortuna, forse grazie al vento, non è successo.Nel video si distinguono due figure vestite di nero, ma non è possibile vedere con chiarezza i volti, che si avvicinano alle buste, le cospargono di un liquido, avvicinano l’accendino. Poi una fiamma, per fortuna piccola. Non si tratta del primo vandalismo a Sestu, in passato erano stati colpiti i bidoni della differenziata in varie piazze, ma finora non era stato usato il fuoco.

