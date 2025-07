I vandali danneggiano il pianoforte dell’ospedale oncologico 

Nell’atrio dell’Oncologico è tornato il silenzio. Il pianoforte donato all’ospedale dall’associazione “Uniti per la vita” grazie a una raccolta fondi è stato vandalizzato. Qualcuno ha deciso di rompere quello strumento che contribuiva ad alleviare le sofferenze del malati di tumore e dei loro familiari. Quel piano verticale che da anni ogni lunedì e mercoledì dalle 10 alle 11 un ex bancario ottantottenne, Gianni Vodret, suonava per dare il suo piccolo contributo a rendere meno dure le cure o placare l’ansia di chi aspetta un verdetto.

Nei giorni scorsi gli habitué del Businco, passando nella hall, hanno notato un post-it giallo affisso alla parte alta del piano. «Il danno sembra grave e per poter rimettere in sesto il pianoforte servirebbe una bella cifra», scrivono alcuni frequentatori dell’ospedale. «Si spera nella generosità delle persone o di qualche tecnico, per poterlo riparare».

Non è la prima volta che accade. Anni fa anche nella stazione della metropolitana di piazza Repubblica era stato sistemato un piano. Anche in quel caso qualcuno aveva deciso di rovinarlo.

