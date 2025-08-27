I vandali colpiscono San Pietro 

Non esiste giustificazione alcuna. Un atto vandalico, nel cuore della notte, contro un simbolo della città: il cimitero di San Pietro. Una mega scritta, con vernice rossa lungo tutti i muri di cinta del camposanto contro i vaccini e la “Legge Lorenzin”, non solo fuorilegge ma anche fuori tempo, visto che il gran dibattere tra i no vax e chi era a favore delle vaccinazioni si è spento a inizio 2023. E per la quale è costretta a pagare tutta la collettività, tra danni materiali e di immagine.

“Vandali istruiti”

Il raid vandalico è stato compiuto, presumibilmente da più persone, nel cuore della notte di ieri. Lettere grandi, non ad altezza uomo, e frasi che si leggono nell’ingresso est ma anche percorrendo decine di metri a piedi sul marciapiede che costeggia San Pietro, lato viale Cimitero nuovo. Scritte contro i vaccini, contro chi «credeva nella scienza» e «stop alla Legge Lorenzin».

Un dettaglio, quest’ultimo, che fa intuire che non si tratti di “comuni” balordi ma di “teppisti istruiti”. Il riferimento proprio alla Legge Lorenzin lascia pochi dubbi. Quel decreto è la somma di due provvedimenti; il primo nel 2017 con il quale si è introdotto l’obbligo vaccinale ai giovani nati dal 2001 al 2017 per l’ingresso nelle scuole dell’infanzia e primaria; il secondo, dell’anno successivo, rivolto specificatamente al riordino delle professioni sanitarie. Insomma, gli autori dell’assurdo atto vandalico non hanno banalmente pasticciato le mura del cimitero ma hanno scritto con consapevolezza contro un determinato mondo.

Niente telecamere

Ci sono altri dettagli che fanno intuire quanto questi vandali conoscano bene non solo il mondo dei vaccini e la “Legge Lorenzin” ma anche la città. Le scritte, lunghe decine di metri, sono comparse non a caso proprio nei muri di cinta del cimitero dove non esiste alcun impianto di videosorveglianza. Hanno quindi agito indisturbati arrivando davanti a San Pietro, vandalizzando i muri per almeno un’ora magari salendo anche su una scala, e andando via consapevoli che nessuna telecamere li immortalasse.

Telecamere assenti così come cittadini e forze dell’ordine. Benché infatti il cimitero sorga non molto lontano dagli uffici di Questura e Prefettura, quella zona raramente viene pattugliata e nelle ore notturne altrettanto raramente viene attraversata da auto e passanti.

L’allarme

Anche nella città più tranquilla d’Italia i dubbi salgono quando accadono troppe coincidenze. Nel giro di 12 giorni prima i vandali che entrano nell’ex scuola Mossa e incendiano un piano, poi questi che profanano i muri del cimitero rappresentano concomitanze che dovrebbe portare a una riflessione oltre la sacrosanta condanna, il doveroso vertice sulla sicurezza e la giusta stretta dei controlli.

Ovviamente si stanno svolgendo indagini serrate per individuare i responsabili di questo e del precedente gesto vandalico. Ma forse sarebbero utili anche altri segnali pubblici. A partire dalla lotta seria contro i segni di degrado e abbandono che fanno intendere a molti (per fortuna non a tutti) che un luogo è trascurato e quindi chiunque può agire indisturbato.

