I vandali chiudono la piazza 

In piazza Santa Cecilia i vandali hanno strappato via i dissuasori e imbrattato le panchine in travertino bianco. Nella stessa agorà, dell’omonimo rione, lasciano ogni sera rifiuti di ogni tipo all’ombra di un murale realizzato da un artista internazionale. Sul lungomare poi hanno danneggiato l’area fitness appena ultimata. Non è detto gli autori siano gli stessi, anche perché hanno agito in luoghi non sorvegliati da videocamere, tuttavia i teppisti in paese sono un’emergenza e la questione è stata affrontata anche in Consiglio comunale.

Transenne

L’amministrazione comunale ha disposto di transennare piazza Santa Cecilia, vietando l’accesso. I dissuasori che incorniciano la piazzetta sono in bilico e, prima dell’intervento di manutenzione, è cosa buona e giusta evitare che qualcuno metta piede in quegli spazi. In più, forse vinti dalla noia, i vandali hanno impugnato bombolette spray per pasticciare le panchine. Risultato: elementi d’arredo danneggiati e decoro sfregiato.

Lo stesso è accaduto sul lungomare, dove il Comune ha investito risorse per allestire un’area fitness destinata all’utilizzo (gratuito) condiviso di residenti e turisti. Ma se nel recente passato i responsabili di fatti analoghi sono stati rintracciati grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza, con i genitori che hanno contribuito al ripristino dei beni danneggiati, stavolta non è fattibile perché le aree interessate dagli atti vandalici non sono monitorate da occhi elettronici.

Più controlli

A sollevare la questione in aula è stato il consigliere comunale di opposizione, Adriano Pinna. «Parliamo di ragazzini di 12 anni o giù di lì. Sono contrario alla repressione, preferisco parlare di prevenzione. Ritengo non sia il metodo migliore denunciare i responsabili nel caso fossero minori, perché si rischierebbe di compromettere loro il futuro per una fesseria. Certo è che andrebbe condotta un’attività di prevenzione».

Pinna auspica il ripianamento dell’organico nella stazione dei carabinieri del paese. «I carabinieri sono sotto organico e Bari Sardo è competente anche per il territorio di Loceri. Lavoriamo sulla prevenzione».

