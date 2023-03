I vandali chiudono il campetto  

Per un mese intero nel campetto di via Verdi sarà vietato l’accesso. Il rispetto della decisione presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Chillotti, è tassativo. Pena una sanzione pecuniaria. Un pezzo della rete perimetrale del campo da gioco è stato divelto creando un ingresso secondario, benché ne esista uno principale. Dal Comune, una volta vagliata la situazione, si è deciso di attuare una precisa scelta: vietare il campetto a tutti per trenta giorni. «Abbiamo deciso di agire così con non poco rammarico – ha commentato l’assessore al bilancio Salvatore Mura – in quel campetto stiamo investendo anche in manutenzione ed è giusto che i ragazzi capiscano che le strutture pubbliche vadano rispettate». Il campetto è provvisto di telecamere e sarebbe semplice risalire al colpevole. «Non volgiamo arrivare a tanto. Non ci interessa sapere chi è stato – ha precisato Mura – ci interessa mandare un messaggio ai giovani, loro stessi devono essere i controllori del bene pubblico». (f. l.)

