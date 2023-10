I vandali agivano in coppia 

Hanno provocato migliaia di euro di danni a indifesi cittadini che avevano lasciato le loro auto in sosta nella strada pubblica, solo perché erano ubriachi e si stavano semplicemente annoiando. Sarebbe questa la giustificazione che una ragazza e un ragazzo 20enni, di Nuoro, avrebbero dato agli uomini della Squadra Mobile della Questura che a tempo di record hanno smascherato gli autori del raid vandalico nel centro di Nuoro messo a segno nella notte tra domenica e lunedì contro almeno una decina di auto cui sono state forate le ruote, infranti i vetri e danneggiate le carrozzerie.

Le indagini

Gli agenti coordinati dal dirigente Fabio Di Lella, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza della zona sono riusciti a risalire agli autori che una volta portati in Questura si sarebbero giustificati in quel modo.

Una notte brava, una mala movida dopo una domenica di bisboccia, quella dei vandali che hanno danneggiato tantissime auto lungo il loro percorso, utilizzando pietre, calci e oggetti appuntiti e ora sono stati denunciati a piede libero per danneggiamento e rischiano di dover sborsare di tasca un salatissimo conto per rimborsare i danni.

Il raid

Ad accorgersi dei danni tantissimi nuoresi residenti di via Catte via Gramsci, via Manzoni fino a via Lamarmora. Lunedì mattina ha visto le Volanti della Questura impegnate sino a tarda ora a pendere le chiamate degli automobilisti che andavano a prendere la loro auto per iniziare una giornata di lavoro scoprendo i danni subiti. Vetri infranti, ad un furgone in via Gramsci, e ad un Peugeot poco più avanti dove è stato distrutto il lunotto posteriore e il vetro laterale. Gomme squarciate in via Manzoni, in via Catte e via La Marmora.

I danni

Specchietti distrutti in via Manzoni carrozzerie danneggiate o rigate. Insomma una infinità di danni per una cifra complessiva stimabile in qualche migliaio di euro e fatti solo per noia, senza nessun motivo apparente.

Il lieto fine

Nella vicenda dei vandali della mala movida c’è comunque un lieto fine per la bimba proprietaria della bicicletta portata via dall’interno di un’auto danneggiata in via Gramsci. Gli operai della ditta della raccolta differenziata è-comune, l’hanno recuperata all’interno di un bidone condominiale, pare senza danni apparenti. I due vandali l’avevano presa dall’interno di un ’auto danneggiata in via Gramsci e buttata via. La bici potrà essere restituita alla legittima proprietaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA