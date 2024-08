I vaccini sono la vera prevenzione 

Cos’è il meningococco?

Tra le forme di meningiti batteriche i principali agenti patogeni sono il Meningococco, l’Emofilo influenzale di tipo b e lo Pneumococco. Questi ultimi due, grazie alla vaccinazione, sono pressoché scomparsi nelle fasce d’età infantili e adolescenziali, mentre le meningiti meningococciche sono in progressiva diminuzione. Restano però le più gravi, con un indice di letalità fino al 12%: la malattia invasiva più grave prevenibile con la vaccinazione. I tipi di meningococco sono diversi ed i più comuni sono quelli di tipo B, C, A, W, Y, quelli circolanti prevalentemente in Italia sono il B ed il C. Esistono vaccini contro tutti e 5 i sierotipi, in particolare uno contro il B, uno contro i sierotipi ACWY.