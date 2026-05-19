«I vaccini restano fondamentali» 

«Le malattie esantematiche sono un gruppo di infezioni, soprattutto virali, che si manifestano con eruzioni cutanee associate a febbre e sintomi sistemici», spiega Marialuisa Corbeddu, specialista in Dermatologia e Venereologia alla UOC di Dermatologia dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ dell’AOU di Cagliari: «Dal punto di vista dermatologico, l’osservazione dell’esantema, la sua distribuzione, morfologia e i tempi di comparsa, sono fondamentali per orientare la diagnosi tra le varie forme, quali morbillo, rosolia, varicella, quinta e sesta malattia. Negli ultimi anni si è assistito anche in Italia a una riduzione delle forme classiche, il prevalere di eruzioni da enterovirus, virus respiratori incluso il COVID e forme batteriche, come la scarlattina, ma anche ricomparsa di alcune, come il morbillo, correlata a flessioni della copertura vaccinale. In Sardegna sono riportati episodi sporadici e piccoli focolai, soprattutto in età scolare. In questo contesto, il dermatologo pediatrico collabora strettamente con il pediatra per riconoscere e distinguere le forme infettive da altre eruzioni di diversa origine, incluse le forme indotte da farmaci e vaccini».

«La maggior parte delle malattie esantematiche ha un decorso benigno e autolimitante, tuttavia», sottolinea Corbeddu, «il dermatologo pediatrico svolge un ruolo chiave nell’identificare eventuali segni di complicanza cutanea o sistemica, nell’indirizzare la diagnostica degli esantemi atipici e che rappresentano una causa comune di accesso in urgenza in età pediatrica. Per esempio, l’esantema latero-toracico unilaterale o forme estensive di malattia mani-piedi-bocca da Coxsackie A6, o la sindrome guanti e calzini da Parvovirus B19 o ancora la sindrome di Gianotti-Crosti. Più raramente, alcune infezioni possono determinare quadri mucocutanei più complessi, come le eruzioni reattive infettive (RIME), caratterizzate da lesioni a bersaglio e coinvolgimento delle mucose, causate spesso da infezioni respiratorie da Mycoplasma».

«La gestione delle malattie esantematiche», conclude la dottoressa, «resta di competenza del pediatra di libera scelta, ma nelle forme complesse o atipiche ci si avvale della valutazione dermatologica per evitare diagnosi errate e trattamenti inappropriati. Fondamentale, infine, la prevenzione: le vaccinazioni, infatti, hanno ridotto drasticamente l’incidenza di morbillo, rosolia e varicella, ma il mantenimento di adeguate coperture è essenziale per evitare nuove recrudescenze».