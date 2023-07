I turisti sono pochi e non spendono 

Luglio sottotono. Inaspettato, al giro di boa dell’estate è arrivato il calo delle presenze turistiche, certificato dagli stessi addetti ai lavori intorno al 15-20 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Qualcuno a Tortolì si spinge anche al 40 per cento. In Ogliastra mancano i turisti di prossimità, quelli provenienti dalle altre zone dell’Isola e gli italiani. Reggono gli stranieri, ma la maggior parte dei turisti che trascorre un soggiorno da queste parti limita le spese, anche a tavola. «Arrivano già spennati dai costi di trasporto che, ci dicono gli stessi ospiti, sono esorbitanti». È la testimonianza di Battista Corda, storico ristoratore di Tortolì, che mette sotto accusa il sistema dei trasporti. Lavora con i turisti da oltre quarant’anni. «Chi c’è non spende, è un turismo medio-basso», conferma il titolare del ristorante Le Terrazze.

Calo sensibile

L’andamento del turismo tra maggio e luglio fa segnare un risultato a due velocità: le ultime settimane hanno mostrato una flessione rispetto ai mesi spalla, che sembravano un eccellente incentivo in vista dell’alta stagione. Dai ristoranti alle spiagge la tendenza è la stessa. Diario di bordo alla mano, Susanna Sodde, dallo stabilimento Maty beach sul lido di Orrì, conferma il calo di presenze e individua una delle possibili cause: «Il prezzo del trasporto è quello che incide maggiormente sulla vacanza. Una volta arrivati in Ogliastra, i prezzi delle attività sono sostenibili. Quello che non si riesce ad affrontare è il prezzo del biglietto navale o aereo: questo purtroppo va a discapito delle attività turistiche». Anche la prima settimana di agosto non sarà da tutto esaurito, ma il resto del mese promette bene. A Ferragosto tutto esaurito. È questa, in sintesi, la fotografia dell’attività alberghiera estiva nel territorio. Se in spiaggia nessuno fa festa, al mare nessuno esulta: «Non c’è il flusso che si prevedeva e mancano i sardi», ammette Salvatore Cabras, presidente del Consorzio marittimo Ogliastra. «La tendenza di spesa è limitata alla sola escursione senza servizi aggiuntivi. Stiamo lavorando con tre barche su cinque e neanche a pieno carico».

In controtendenza

Rocco Meloni, titolare del resort Baia di Cea e presidente del consorzio albergatori Sardegna costa est, offre una lettura diametralmente opposta: «A noi i dati risultano meglio dell’anno scorso. Se devo fare una stima dico il 5 per cento in più. Anzi, non solo non possiamo parlar male della stessa stagione, ma firmerei se il prossimo anno avessimo gli stessi numeri».

RIPRODUZIONE RISERVATA