I turisti si prendono per la gola 

C’è un ristorante-pizzeria ogni 122 residenti. Nella cittadina la ristorazione fa 90. Tante sono le attività commerciali del gusto. Un numero che si è moltiplicato rispetto a una decina d’anni fa, con locali che soprattutto nella zona centrale hanno sostituito (anche) negozi storici di abbigliamento. Il boom va di pari passo con l’incremento delle strutture alberghiere (30), campeggi (4), resort (3) e, soprattutto, extra-alberghiere (484) che abbracciano b&b, alloggi privati, residence, locande e case vacanze.

Lo sviluppo

Tortolì è al dodicesimo posto tra le mete turistiche più frequentate dell’Isola. Con 607.281 presenze turistiche nel 2024, il bilancio segna un incremento del 2,88 per cento rispetto all’anno precedente. In tutto gli arrivi sono stati 114.082. I numeri delle nuove attività di ristorazione sono sostenuti anche dal vento favorevole che spinge a Tortolì sempre più turisti. Da aprile a ottobre va tutto bene e in generale, sia in centro che sul litorale, lavorano tutti. Molto meno bene va durante la stagione invernale. «Sicuramente il dato dei 90 ristoranti fa fronte alla forte richiesta del periodo estivo. Il problema - conferma Roberto Nieddu, titolare del ristorante Skipper di via Monsignor Virgilio - si pone in inverno per le attività che non possono chiudere a causa degli affitti o per timore di non trovare personale qualificato l’anno successivo. Costi fissi e variabili che alla fine nella migliore delle ipotesi finiscono per pareggiare i ricavi». Confida in un prolungamento della stagione Daniele Pinna, proprietario di Geppo’s, pizzeria con vista su via Monsignor Virgilio, il cuore dello shopping e della ristorazione: «Il nostro - dice il ristoratore - è uno dei mercati più floridi. Novanta attività è un numero importante. Tantissimi colleghi significa mettere in vetrina un gran numero di proposte e questo va a beneficio del settore turistico. Non solo, un numero così elevato ci permette di accontentare tutti. Una stagione più lunga può incrementare il benessere nella comunità».

L’associazione

La ristorazione crea sempre più appeal tra nuovi imprenditori. «Si sta affinando certamente una cultura dell’accoglienza rinforzata dai flussi turistici. Occorre ricordare che base fondante di queste attività - sostiene Gianluca Deriu, direttore di Confcommercio Nuoro-Ogliastra - sono le competenze che vanno costantemente migliorate in un contesto competitivo sempre in evoluzione. Perciò crescita e competenze devono andare di pari passo».

RIPRODUZIONE RISERVATA