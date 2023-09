I turisti si liberano dei liquami nel piazzale delle Rocce Rosse 

Lo sversamento selvaggio di liquami da una roulotte ha (ri)aperto il dibattito, alimentando il disappunto dei residenti. La roulotte, trainata da un fuoristrada con targa di un Paese nordeuropeo, ha scaricato i liquami sullo sterrato e poi ha imboccato una delle due uscite per infilarsi in via Lungomare prima di lasciare Arbatax. L’ultimo episodio, giovedì all’imbrunire nel piazzale Rocce Rosse, ha confermato che il fenomeno è attuale e il Comune pensa a un giro di vite. «Abbiamo al vaglio iniziative per evitare la sosta abusiva sul sito», dice Marcello Ladu, 45 anni, sindaco di Tortolì. Vietato fare una distinzione tra le categorie di mezzi. Benché il codice della strada equipari i camper ad auto e moto, autorizzando la sosta senza consentire l’apertura dei tendalini (pratica che si configurerebbe come campeggio selvaggio), la loro presenza lungo il perimetro della superficie transennata suscita polemiche sul territorio e ora, alla luce dell’episodio che si è verificato due giorni fa, l’ente, in armonia con il demanio, vuole evitare che l’area di elevato pregio ambientale e turistico diventi una discarica a cielo aperto. Tanto per cominciare, il Comune trasferirà sul piazzale le fioriere con effetto corten che la precedente amministrazione aveva messo in fila in corso Umberto. Oltre ad assicurare nuovo decoro serviranno anche a limitare gli accessi all’area del monumento naturale, uno dei più celebri della costa orientale.