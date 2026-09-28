I turisti si fermano più a lungo 

I dati parziali del 2026 mostrano un andamento in linea con il 2025. Amministratori e operatori attendono quelli ufficiali dell’Osservatorio regionale ma la direzione è chiara: crescere ancora, destagionalizzare e ampliare l’offerta. Per il bilancio definitivo c'è ancora tempo, ma intanto i dati 2025 e le prime proiezioni 2026 raccontano di Tortolì che cresce ancora, nella linea del più 44 per cento targato 2025. Insieme a Cardedu e Bari Sardo sono nella top 30 delle destinazioni turistiche sarde.

I dati dell’Osservatorio regionale (che trovano conferma) rivelano che Tortolì, passando dalle 618mila presenze nel 2024 alle 890mila nel 2025. Un picco verso l’alto che proiettava la cittadina al nono posto regionale per numero di presenze. Bari Sardo (27esimo posto) era passato da 233mila a 252mila presenze, mentre Cardedu, che chiude la top 30, sogna le 200mila presenze: nel 2025 sono state 192mila, contro le 177mila del 2024.

Soddisfazione

«Un risultato importante, che conferma la crescita di Tortolì e il valore del lavoro portato avanti sulla promozione, sui servizi e sulla qualità dell’offerta». Nella maggioranza, Michele Fanni ha la delega al Turismo. Nel 2025 gli arrivi sono stati 166mila, con una permanenza media del turista di 5,35 giorni. «Il nostro obiettivo - prosegue Fanni - ora è consolidare questo percorso e continuare a crescere, puntando a portare Tortolì tra le prime cinque destinazioni turistiche della Sardegna. Ma vogliamo farlo soprattutto attraverso una strategia di destagionalizzazione». A Bari Sardo si godono il risultato: 47mila gli arrivi, 5,36 i giorni di permanenza media. «È una tendenza che che dimostra come Bari Sardo stia consolidando la propria capacità di attrarre visitatori». Il sindaco, Ivan Mameli, sorride: «In questi anni abbiamo investito molto per rendere il territorio più accogliente e competitivo: infrastrutture, viabilità, servizi, valorizzazione del litorale, mobilità, decoro urbano e promozione». La curva verso l’alto gratifica anche Cardedu, che nel 2025 contava 34mila arrivi e una permanenza media di 5,54 giorni.

Soddisfatto il sindaco Marcello Vacca: «I dati ci ripagano di un lavoro intenso e di squadra. Abbiamo creduto nella promozione del nostro territorio, investendo in eventi e in un rapporto nuovo con gli operatori. Vedere che sempre più visitatori scelgono Cardedu e scelgono di restare a lungo. La direzione è quella giusta».

Il sindacato

Per la Cisl, la priorità deve ora concentrarsi su un salto di qualità strutturale: «Guardiamo a questi risultati con forte ottimismo, ma crediamo fermamente che lo straordinario successo debba tradursi in un valore concreto e duraturo per tutta la comunità e, in primis, per chi lavora nel settore». Michele Muggianu offre la sua lettura: «Ora servono piani di formazione continua dedicati al personale per innalzare il livello dei servizi e rispondere alle esigenze di una clientela internazionale»

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