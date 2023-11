«I turisti scelgono Costa Rei per la cerimonia nuziale» 

Non ci pensano mai più di tanto: «I turisti vogliono sposarsi in spiaggia a Costa Rei? Celebriamo noi». Fabio Piras, 45 anni, assessore all’ambiente e Michele Secci, 33 anni, consigliere con delega all’agricoltura, sono abituati a far convolare a nozze le coppie innamorate del mare di Muravera. Celebrazioni civili in spiaggia che registrano una crescita esponenziale per un totale – da gennaio 2022 ad oggi - di diciotto. Di queste otto sono state officiate da Piras e sette da Secci. «La verità – spiega Secci – è che da una parte è un qualcosa che ci piace e, dall’altra, non c’è la corsa fra consiglieri per celebrare i matrimoni. Ci è venuto quasi naturale».

Sette i matrimoni nel 2022, tutti a Piscina Rei più uno a Monte Nai. Nel 2023 sei a Costa Rei (Piscina Rei e Monte Nai), due alla Torre dei Dieci Cavalli e uno allo Scoglio di Peppino. Quasi sempre stranieri, soprattutto tedeschi. «Nessun problema per la lingua – aggiunge Secci – anche perché di solito si appoggiano ad una agenzia che mette a disposizione un traduttore». Non mancano gli episodi curiosi: «Una volta – ricorda Secci – gli sposi hanno insistito perché andassi in ristorante con loro». Fabio Piras mette l’accento sulla gran quantità di gente che ogni volta si riversa in spiaggia per assistere alle celebrazioni: «La maggior parte – dice – non sono invitati ma semplici turisti. Devo spiegare loro di spostarsi per non sovraffollare l’area. Ma anche questo fa capire quanto sia importante questo genere di matrimoni a livello di promozione del territorio».