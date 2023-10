I turisti salutano la costa 

Ancora caldo nonostante stia per iniziare novembre. Anche ieri l’Ogliastra era avvolta in una cappa di calore: da Santa Maria Navarrese a Tertenia con temperature che sfioravano i 28 gradi. E nel frattempo il calendario della stagione turistica suona la campanella dell’ultimo giro. Lo scorso week-end ha chiuso la maggior parte dei ristoranti sulla costa, segno che anche gli ultimi turisti hanno salutato il territorio. In questa settimana quindi si annunciano i titoli di coda di una stagione che non sarà stata da record ma che ha segnato la riapertura dell’aeroporto al traffico di aviazione generale. Nel frattempo, mentre sulla costa cala il sipario, resistono i centri a vocazione turistica dell’interno - Baunei e Ulassai - grazie ai percorsi di trekking e all’arrampicata.

Stagione finita

Quando ancora il Covid era un perfetto sconosciuto (2019), Tortolì aveva registrato 614.543 presenze turistiche. Nel 2022, l’anno della vera ripartenza senza restrizioni, le presenze hanno toccato 641.417. In attesa dei dati 2023, la stagione ha imboccato il rettilineo finale: bandiera a scacchi domenica prossima, con la chiusura dell’Hotel La Bitta di Arbatax e del resort Corte Bianca di Cardedu.

Sette giorni fa la sirena è suonata all’Arbatax Park resort, il 30 ottobre toccherà al Perdepera di Cardedu. Le luci sul ristorante Arbatasar si sono spente nei giorni scorsi, quando la sala ha accolto la delegazione ogliastrina dell’Accademia italiana della cucina per la consueta cena ecumenica, che per l’occasione ha celebrato la bontà dei cereali. Ieri, con l’ultima giornata turistica, il gruppo Bovi’s Hotels ha dato l’arrivederci al prossimo anno a personale e clienti.

Il bilancio

«Il bilancio - afferma Francesco Bovi, operatore turistico - è positivo per quel che riguarda le nostre strutture. È stata una stagione con diverse difficoltà, partita con buoni propositi, ma si è riscontrato come i numeri si sono costruiti in parte con largo anticipo con una grossa fetta “sotto data” da un mese prima a pochi giorni dalla data di inizio soggiorno». Gli operatori guardano già al futuro: «L’auspicio - aggiunge Bovi - è quello di pensare operativamente a una destinazione completa e sistemica, supportandola con una comunicazione sempre più precisa che possa promuovere la Sardegna, e in particolare l’Ogliastra, come destinazione turistica a 360 gradi».

Il futuro

Chi resiste in questo periodo autunnale, oltre a qualche area di sosta camper, sono Baunei e Ulassai, forti della vocazione turistica esperenziale. Ivan Puddu, ristoratore di Santa Maria Navarrese, è un sostenitore della destagionalizzazione: «Si lavora ancora con una domanda proveniente dal Nord Europa: tra Selvaggio blu, arrampicatori, escursionisti ed eventi sportivi sarà una stagione che avrà fine dopo la prima settimana di novembre. Aprile-ottobre è una fetta di novembre sono una crescita molto positiva».

