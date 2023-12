I turisti portano 400mila euro  

Il turismo che funziona non significa solo maggiore ricchezza diffusa tra gli operatori del settore, ma anche introiti di tutto rispetto per le casse comunali. Perché il turismo porta soldi all’ente: gli introiti della tassa di soggiorno hanno fatto già incassare 400 mila euro. Ecco l’importo rendicontato dagli uffici di via Garibaldi, con 164 giorni di applicazione: l’imposta è un bancomat che ha garantito un tesoretto quotidiano di 2.439, 02 euro, entità media ricavata dal 19 luglio. Essendo una tassa di scopo, i proventi sono vincolati a interventi sul turismo.

«Quanto all’impiego delle somme - assicura l’assessore comunale al Bilancio, Luigi Cardia - buona parte sarà utilizzata per il decoro urbano e per accogliere nel migliore dei modi i turisti nella prossima stagione estiva».

Gli imprenditori

«Ci auguriamo che queste importanti risorse, che andranno ad aumentare nel prossimo futuro, possano essere pianificate in termini esclusivamente turistici». È l’auspicio espresso da Francesco Bovi, manager del complesso Bovi’s Hotels. Tre i capisaldi su cui fondare la pianificazione: «Deve partire da comunicazione, aeroporto e servizi a beneficio dei turisti: comunicazione per creare valore aggiunto e promozione della destinazione, con l’obiettivo di aumentare presenze e destagionalizzazione; aeroporto, infrastruttura che porterà sviluppi sul mercato non solo turistico attirando importanti segmenti di nicchia; infine, servizi e decoro urbano per far vivere nel migliore dei modi l’esperienza dei viaggiatori. «C’è grande soddisfazione per i risultati raggiunti, ma tenendo conto che siamo partiti a stagione estiva inoltrata - aggiunge Cardia - siamo certi che per il 2024 gli introiti saranno superiori».

Suggerimenti dal mare

Claudia Comida è presidente regionale di Sib-Confcommercio (Sindacato italiano balneari): «Spero che si tengano in considerazione investimenti sui litorali. Sarebbe auspicabile il servizio dei mezzi pubblici su tutte le spiagge, così come la rete wi-fi, il divieto di fumo, con apposite aree fumatori, e il posizionamento di totem pubblicitari con i punti forza del territorio». La Pro loco Rocce Rosse si candida ad affermarsi quale braccio operativo del Comune nell’organizzazione di eventi: «Per essere il primo anno con la tassa di soggiorno - dice il presidente, Fabrizio Palmas, proprietario dello stabilimento Hakuna Matata a Orrì - i 400 mila euro sono un grande risultato. Occorre investire in promozione per far sì che le risorse aumentino».