Baunei.
26 ottobre 2025 alle 00:32

I turisti lo chiamano signor Pisaneddu 

La storia di un ristoratore che in 44 anni ha visto cambiare l’industria della vacanze in Ogliastra 

Per i turisti è il signor Pisaneddu. Ciriaco Foddis, 68 anni di Baunei, è la personificazione del ristorante che gestisce da quarantaquattro anni insieme alla sua famiglia. Una figura leggendaria. «Ancora oggi tanti chiedono di voler incontrare il signor Pisaneddu – racconta -, io sorrido, mi presento, e spiego che in realtà quello è il nome della località in cui sorge il ristorante». Ma intanto il passaparola ha creato il mito, a partire dal 1981. Pisaneddu è uno dei primissimi ristoranti nati a Baunei, una zona in cui tempo fa si portavano le scolaresche a fare le gite scolastiche.

Ristoro e lavoro

In origine un gruppo di soci decide di prendere in gestione un locale comunale, ma in poco tempo restano in due: Ciriaco e Agnese. Diverranno marito e moglie. Da quel momento parte il progetto di una vita che diventa gioco di squadra. Anzi, di famiglia. Lui ha 24 anni, lei appena 18. «Nei primi anni riuscivamo a gestire tutto da soli – ricorda Agnese Tronci -, Ciriaco in cucina e io in sala, allora si poteva. Il flusso turistico non era così forte come oggi. Non abbiamo preso ferie per almeno vent’anni». Nel 1989 arriva il primo figlio, Martino. Passa l’infanzia tra i tavoli e le pietanze, osservando, imparando inconsapevolmente, mettendo camicia bianca e farfallino fingendo di fare il cameriere. «Poi tutto si è trasformato in una vera passione – racconta Martino -, ho creduto in ciò che i miei genitori hanno costruito. Ho iniziato a stare al bar, poi sono passato alla pizzeria e infine sono diventato il cuoco». Così, da circa 12 anni, ha preso il posto di suo padre ai fornelli. Nel 1994 nasce Giuliano e l’anno dopo Paolo. Anche loro passano il tempo libero al ristorante e tra un gioco e l’altro apprendono un mestiere: il primo diventa pizzaiolo, l’altro cameriere tuttofare. «Siamo tutti interscambiabili se c’è bisogno – spiegano -.In famiglia è tutto più facile. Ci diamo una mano a vicenda, è un grande lavoro condiviso».

Una casa

Il ristorante diventa casa. Il luogo che racconta una storia di sacrifici, amore per un mestiere, dedizione, legami familiari. Il porto sicuro: tutto quello che la famiglia ha costruito è fra quelle mura. «Spesso non riesco a dormire, e vengo qui, anche alle sei del mattino – racconta Ciriaco. Il ristorante è casa. Sono in pensione, ma continuo a restare qui, a chiacchierare con la gente. Per me rimanere a casa sarebbe come morire». Anche Agnese è sempre presente e continua a dare una mano in sala. «E pensare che mio padre mi voleva poliziotto, un lavoro sicuro. Ma non mi piaceva. Sono soddisfatto di quello che ho costruito e ho la famiglia sempre con me. Camminiamo tutti insieme, e in questo modo non si sente neanche la fatica», conclude Ciriaco.

