I turisti in aiuto di Aliarbatax 

Il paracadute finanziario per l’aeroporto di Tortolì può arrivare dai turisti. Cinquanta centesimi in più per ogni presenza registrata nelle strutture ricettive di Tortolì, Bari Sardo, Lotzorai, Tertenia e Baunei. Ovvero i cinque Comuni che in Ogliastra applicano la tassa di soggiorno. La proposta di contribuzione a beneficio di Aliarbatax è un’operazione di mutuo soccorso istituzionale. L’amministratore unico della società proprietaria dello scalo ha prospettato ai cinque sindaci l’iniziativa condivisa per garantire la sostenibilità e continuità dei servizi essenziali dell’aeroporto. Scalo che dovrebbe conoscere a breve interventi di riqualificazione con i 3,5 milioni di euro finanziati dalla Regione e che, dopo il nulla osta dell’Unione europea, dovrebbero cominciare in autunno.

L’iniziativa

«È una proposta di collaborazione concreta e solidale tra le istituzioni del territorio per la tutela e lo sviluppo di un’infrastruttura strategica: l’aeroporto di Arbatax». Esordisce così, nella lettera inviata ai Comuni, il manager della società controllata dal Consorzio industriale. «L’aeroporto - sostiene Rocco Meloni, da sempre sostenitore del rilancio dello scalo anche in qualità di imprenditore turistico - costituisce un asset fondamentale per il turismo e lo sviluppo economico dell’intera Ogliastra. Attivo da due anni, ha già registrato oltre 400 movimenti aerei annui in regime di aerotaxi, dimostrando la forte domanda di collegamenti rapidi ed efficienti con il nostro territorio». Nei giorni scorsi l’Unione europea si è espressa a favore della spendita dei 3,5 milioni di euro stanziati a fine 2024, risorse non considerate “aiuti di Stato”. «L’aeroporto sta per affrontare un decisivo salto di qualità: nel prossimo autunno avranno inizio i lavori per la messa a norma e l’ampliamento delle strutture, fra cui l’adeguamento della recinzione, il deposito carburanti, stazione meteorologica, parcheggi, apparati di sicurezza, con l’obiettivo di ottenere la certificazione Enac per l’aviazione civile e quindi l’autorizzazione ai voli charter fino a 100 posti».

Le finalità

Nella sua proposta, il manager-imprenditore chiarisce i motivi della richiesta. «Per garantire la sostenibilità e continuità dei servizi essenziali dell’aeroporto, a prescindere dalla stagionalità o dal numero di voli, proponiamo ai Comuni dell’Ogliastra che applicano la tassa di soggiorno di introdurre, a partire dalla prossima stagione turistica, un contributo suppletivo e aggiuntivo di 50 centesimi per ogni presenza turistica registrata nelle strutture ricettive del territorio – sostiene - Sarà interamente destinata al sostegno delle spese gestionali dell’aeroporto e rappresenterà un gesto concreto di coesione territoriale».

