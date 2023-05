I turisti giapponesi scoprono Su Mannau e il tempio di Antas 

I turisti giapponesi visitano i siti d’interesse ambientale e archeologico del Fluminese. Ieri una comitiva di ben 120 turisti nipponici ha ammirato le bellezze della grotta di Su Mannau e dell’area archeologica di Antas.

Per i gestori dei siti turistici è stata una grande sorpresa, perché mai come in questo caso avevano accolto un numero di escursionisti così elevato provenienti dall’Asia.

«Per noi è stata una magnifica esperienza – spiega Carlo Pusceddu, della società Grotte Su Mannau – resa possibile grazie al costante lavoro di promozione turistica. Li abbiamo accompagnati all’interno del ramo turistico della grotta suddivisi in quattro gruppi e guidati dai nostri operatori. Sono rimasti molto contenti della visita». Sbarcati a Cagliari con le navi da crociera e raggiunto il Fluminese con i pullman, oltre la grotta di Su Mannau la comitiva ha potuto ammirare anche le rovine del tempio punico–romano di Antas, degustando tra un’escursione e l’altra il pranzo a base di prodotti locali in un ristorante.

«Speriamo a breve di ripetere una giornata come questa – conclude Pusceddu - per noi veramente speciale. Oltre ai giapponesi abbiamo in questi giorni una buona affluenza di turisti europei. Dopo gli anni bui del Covid finalmente si riparte».