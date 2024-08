I turisti e i selfie davanti alla Sella «Il vostro Colosseo» 

Nel pieno della stagione balneare, anche ieri migliaia di persone hanno invaso la spiaggia del Poetto. Comprese centinaia di turisti che hanno preferito il litorale cittadino alle località più rinomate.

Ieri erano tanti i vacanzieri, provenienti soprattutto da Francia, Svizzera, Germania ma anche dalla Spagna, che hanno fatto il bagno nelle acque trasparenti della prima fermata. Alcuni, tra un «wonderful» e un «unforgettable», scattavano un selfie con lo sfondo della Sella del Diavolo. «E un po’ il vostro Colosseo», hanno detto alcuni . Un simbolo della città, perfetto per una cartolina-simbolo delle vacanze cagliaritane.

Peccato che la “porta” del Poetto, piazza Arcipelaghi, sia ancora un cantiere, visto che la scadenza di fine luglio per la fine dei lavori indicata nella gara d’appalto non è stata rispettata. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà ancora per vedere terminato il nuovo spazio, finalmente riqualificato.

Ma è difficile non apprezzare la spiaggia e il mare trasparente a un passo dalla città. Una meraviglia per le migliaia di turisti che quest’estate sono arrivati numerosi in città.

RIPRODUZIONE RISERVATA