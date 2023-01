«I turisti devono poter arrivare 365 giorni all’anno» 

La formula per fa sì che il turismo diventi la vera e unica industria per lo sviluppo dell’Isola – come ha auspicato la ministra Daniela Santanché su L’Unione Sarda – per gli addetti ai lavori sardi è racchiusa in tre parole: trasporti, programmazione e promozione. Non bastano il clima favorevole e le belle spiagge, la Sardegna deve iniziare a sfruttare al meglio le proprie peculiarità anche oltre la stagione estiva, ma deve, soprattutto, avere la certezza di poter far arrivare i turisti 365 giorni all’anno.

La destagionalizzazione

«Dobbiamo garantire un prodotto stabile e rassicurare il viaggiatore che può raggiungerlo senza sorprese, ma anche avere la contezza che il turista sta raggiungendo una destinazione che gli offre una serie di servizi, e per questo serve una buona e costante comunicazione», afferma Paolo Manca, presidente di Federalberghi. «Il modello turistico sardo è incentrato sul marino-balneare e su questo ci difendiamo bene, ma oggi è garantito solo da giugno a settembre, dobbiamo lavorare per riuscire a stare aperti almeno sei mesi». L’obiettivo è dunque trovare forme di turismo “alternativo”, che portino flussi di persone in periodi diversi dall’estate.

«Anche se la pandemia ha azzerato tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti», prosegue, «è un obiettivo raggiungibile, coordinando la realtà esistente con un po’ di buona volontà e di programmazione, che di fatto sta mancando a causa dell’incertezza dei voli, dei biglietti che non si trovano, della mancanza di chiarezza sulle attività operative o meno in un determinato territorio. E poi c’è la promozione che non è continuativa e costante». Il problema, però, sembra sia legato proprio alla fruizione dei servizi: «Vanno coordinati tra ospitalità, servizi collaterali e trasporto, ma allo stesso tempo bisogna creare linee di prodotto complementari al mare. La grande forza della Sardegna è l’ambiente naturale, l’attrattore principe di qualsiasi tipo di sviluppo. O capiamo questo e andiamo in questa direzione o continueremo a percorrere strade difficili. E qui il pubblico deve fare il suo, garantendo trasporti e accessibilità», aggiunge Manca.

L’attrattività