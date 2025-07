I turisti ci sono ma non è tutto esaurito 

Se Rimini, Venezia, Bolzano, Isola d’Elba, Napoli, Roma, Trieste e Verona registrano un livello di sovraffollamento turistico “molto alto”, Oristano è all’opposto: “basso”.

L’indagine

È quanto emerge dall’indice complessivo dell’Overtourism nel 2025 di Demoskopika che scandaglia diversi parametri come la densità turistica e ricettiva, utilizzazione lorda e quota di rifiuti attribuibili al settore turistico. In città come anche in altri centri (Bosa, Arborea, Cabras su tutti) il turismo di massa non è un problema per il semplice fatto che è cresciuto ma non abbastanza soprattutto se rapportato alle bellezze dei luoghi.

«Il mare non basta»

«Il mare è importante ma se mancano servizi o parcheggi, l’illuminazione è scarsa e gli spazi pubblici lasciano a desiderare, anche le spiagge più belle come le nostre non riescono a colmare il gap. Non c’è uno stabilimento balneare, Torregrande è un cantiere. Non mancano tanto i posti letto quanto le opportunità», racconta Paolo Pradelli, della Pradelli Hotel group alla quale fanno capo l’hotel Lido Beach e Gran Torre a Torregreande, il “Duomo” in città e “Raffael” a Putzu Idu.

I dati

A colpire tra gli indicatori che collocano Oristano a “livello basso” sono i dati su densità e intensità turistica: 5,72 presenze a chilometro quadrato e 4,97 turisti per abitante. Di conseguenza anche la produzione pro capite di rifiuti legati al turismo è tra le più basse: 5,72 chili per turista (76,8 della capolista Rimini).

I commenti

Il sindaco di Bosa, Alfonso Marras: «A parte le strutture che mancano, la penalizzazione più pesante arriva dai trasporti che costano troppo. Come Comune facciamo il possibile per promuovere il settore, stiamo mettendo mano al Piano urbanistico per offrire la possibilità di creare nuove strutture di qualità, oltre a una serie di manifestazioni come il carnevale Bosano o la festa della Birra».

Pino Porcedda, titolare dell’hotel La Baja di Santa Caterina e presidente del sindacato Albergatori della provincia aderente a Federalberghi: «Maggio e giugno sono andati bene, la prima parte di luglio meno. Potremo ripetere i dati del 2024 con un leggero miglioramento. I dati vanno analizzati e devono essere tempestivi, l’Osservatorio a diramazione territoriale promessi dall’assessore regionale è un fatto positivo. Mi sembra che ci sia una maggiore volontà di far muovere il settore anche in territori come il nostro ancora in affanno». ( a. m. )

