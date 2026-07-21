I turisti ci sono, i posti letto no 

Un piccolo borgo, immerso nei boschi del Barigadu, con un immenso patrimonio naturalistico ma anche storico e culturale. E proprio sulla cultura le amministrazioni comunali hanno scommesso facendo di Neoneli un paese capace, d’estate, di attrarre centinaia di visitatori. Turisti che rispondono all’appello dei tanti eventi promossi dal Comune e dalle associazioni: il festival Licanias, Dromos, Wine, fregula e cassola ma anche Ritus calendarium.

Il paese si ripopola, le stradine brulicano di persone interessate alle manifestazioni e a conoscere quest’angolo di Sardegna. Tutto bello, ma una nota stonata c’è. A fronte dei tanti turisti, Neoneli non ha strutture ricettive per accoglierli: B&B, trattorie o pizzerie fantasma e resiste solo un bar.

Il sindaco

«L’Amministrazione ha fatto formazione e informazione. Neoneli ha un patrimonio abitativo non indifferente, ma il centro storico è quasi disabitato. Il problema è che per ristrutturare occorrono risorse importanti, in alcuni casi le proprietà sono frazionate. Occorrerebbe una maggiore consapevolezza delle persone, perché adoperandosi le risorse si possono trovare. Serve però credere nel territorio, nel turismo, negli eventi che si promuovono», spiega il sindaco, Ivano Piras. E subito si pensa al locale che si trova all’interno del parco dell’Angelo: «Se ci fosse qualcuno seriamente interessato, con un progetto, il Comune sarebbe pronto a mettere risorse».

Centri vicini

A beneficiare dei flussi turistici che arrivano a Neoneli è l’intero territorio. «Risolviamo il problema dell’ospitalità rivolgendoci ai centri vicini e questo crea un indotto economico per tutto il territorio. Guardando al futuro, il nostro impegno è quello di continuare a rafforzare il Festival Licanìas. E auspichiamo la nascita di nuove strutture ricettive e attività di ristorazione», conclude il sindaco.

Gli operatori

Gavino Tatti è il titolare del B&B Casa Tatti di Nughedu Santa Vittoria: «Capita di frequente di ospitare persone che arrivano a Neoneli per Licanias e per Dromos. È sicuramente una boccata d’ossigeno per le attività dei paesi vicini; sono eventi che consentono di creare reddito e conoscere persone di altre culture e tradizioni. Io ospito diverse persone che scelgono ad esempio l’Omodeo per pescare oppure emigrati». Sulla stessa linea Serafina Mandra che a Busachi gestisce il B&B “La casa dei nonni”: «Ho sempre ospitato persone in arrivo a Neoneli per i festival. Oltre ad un aiuto a livello economico, ci ha dato la possibilità di conoscere persone di spessore, penso a Letizia Battaglia. Le proposte di Neoneli sono senza dubbio un vantaggio anche per i paesi vicini. Il problema è che ancora manca la mentalità imprenditoriale dell’ospitalità. Ci sarebbero tante case pronte per essere ristrutturate e trasformate in alloggi vacanza». Prossimo appuntamento l’11 agosto con Mario Biondi per Dromos.

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