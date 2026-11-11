I turisti ci sono, i negozi no 

Il grigio delle serrande abbassate domina il centro storico, ma si estende anche verso la periferia. Negli ultimi anni, a Cabras tantissime attività commerciali hanno chiuso i battenti e il fenomeno è continuato anche nel 2026. Il 31 ottobre scorso, dopo 32 anni di attività, ha chiuso l'unica cartolibreria del paese; tra qualche settimana, dopo più di 80 anni di attività, verrà chiusa anche la porta dello storico supermercato della famiglia Casula. Si tratta dell’ultima bottega di generi alimentari che era riuscita a rimanere in piedi nonostante la crisi.

Il fenomeno

Tra via Vittorio Veneto, piazza Eleonora, via Roma e via Cesare Battisti, senza dimenticare la piazzetta della chiesa dello Spirito Santo, negli ultimi dieci anni hanno chiuso circa venti attività. A Cabras, il terzo centro più grande della provincia, non solo sono sparite le piccole rivendite di alimentari, ma mancano anche un negozio di scarpe, una merceria, una lavanderia e le botteghe che preparavano la pasta fresca. Non ci sono più nemmeno negozi di abbigliamento per adulti e bambini. Ancora peggio: i turisti aumentano anno dopo anno ma ancora manca il classico bazar che vende infradito, asciugamani, costumi da bagno e ombrelloni per il mare. Un servizio che i vacanzieri chiedono ogni anno.

Gli operatori

Gianni Casula, titolare dello storico supermercato di corso Umberto, tra poco dovrà chiudere per sempre l’attività che gli avevano affidato i genitori: «Dopo 42 anni e dopo altrettanti di lavoro della mia famiglia, non è più possibile andare avanti - spiega – Tra i rincari dovuti alla guerra e al clima, la concorrenza dei supermercati che hanno prezzi più bassi e le persone che possono spendere sempre meno, dobbiamo scrivere la parola fine». L’ultimo negozio di scarpe ha chiuso i battenti a settembre del 2014: «Sono stata presente per 23 anni, le difficoltà sono iniziate nel 2008. Ricordo ancora quando, insieme agli altri colleghi, organizzavamo le svendite – racconta Stefania Manca – per racimolare qualche soldo in più, poi quando non sono più riuscita a pagare le tasse ho chiuso. Nessuno in quegli anni ci ha aiutato, non abbiamo mai ricevuto una parola dal Comune».

Il Ccn

Alcuni mesi fa è nato il Centro commerciale naturale. La presidente è Veronica Marras: «È chiaro che non si può avere un paese con soli bar, ristoranti e pizzerie, sono necessarie anche altre attività – sostiene – Noi ci siamo da pochissimo, inizieremo a organizzare qualcosa nel periodo di Natale, con l’obiettivo di animare il paese in un periodo buio. Poi, però, sarà nostro interesse affrontare, assieme al Comune, anche il problema delle tante chiusure e della mancanza di negozi che invece servirebbero».

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