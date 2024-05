I turisti: «Bello, e non si paga l’ingresso» 

Sono atterrate a Elmas martedì, ma già ieri sono andate a vedere ciò che avevano conosciuto soltanto allo zoo, cioè i fenicotteri: «Bellissimi, decisamente molto più belli di quelli del giardino zoologico della nostra città in Polonia. Siamo assolutamente conquistate dai fenicotteri e da questo parco, che avete saputo mantenere naturale senza costruire attrattive di cemento». Dominika ha 37 anni, Zuzanna ne ha 31 e sono sorelle. E del compendio naturale del Molentargius si sono innamorate nel giro di pochissimi minuti, ieri mattina.

«Abbiamo apprezzato anche le casette di osservazione», aggiungono le due giovani donne polacche, «dovreste però realizzarne di più». Poi Zuzanna aggiunge: «Ci aspettavamo di dover pagare un biglietto d’ingresso, invece siamo entrate gratis: una bella sorpresa, davvero».

È invece sarda, ma soltanto d’adozione, Patrizia Castellano, romana di 64 anni che nel 2019 si è trasferita a Cagliari. E al Parco del Molentargius va tutti i giorni per camminare con il suo segugio Layla: «Questa zona mi piace così, selvaggia, spero che non la stravolgeranno mai. Ogni giorno parto dalle Saline e raggiungo Margine Rosso, poi torno: sono un’ex maratoneta. Il problema è che non ci sono punti di ristoro, ma qui mi assicurano che provvederanno».

RIPRODUZIONE RISERVATA