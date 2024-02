I turisti arrivano anche per i murales 

«Scusi, è questo il paese dei murales?». Non più – anzi, non solo – il paese delle arance. Muravera da oltre un anno è diventato anche il paese dai murales giganti e suggestivi. L’ultimo, il campione del Cagliari calcio Gigi Riva alto dieci metri che sembra si stia staccando dalla parete per attraversare la centrale via Roma, ha consacrato questa nuova tendenza: centinaia di turisti arrivano solo per vedere i murales, soprattutto quelli dell’artista Stefano Pani (originario di Orroli, risiede a San Vito).

Gigi Riva

«La scorsa settimana – racconta Alessandro Carta, titolare del bar Centrale in Piazza Europa – ho servito una coppia del nord Sardegna. Mi hanno detto che erano qui solo per ammirare Gigi Riva. Come loro poi tanti altri».

Quindici a Muravera i murales di Stefano Pani. I primi, su incarico del Comune, sono stati realizzati due anni fa. Un vecchio gigantesco, all’ingresso del paese. Poi il ritratto di Donna Francesca Sanna Sulis. E ancora i gioielli sardi, le arance e poi, un po’ a sorpresa, ecco i murales commissionati direttamente dai cittadini, come quello di Riva. L’iniziativa, in questo caso, è di Nicola Di Pierro, tabaccaio: «L’ho fatto col cuore, è il mio regalo al paese per la 50esima edizione della Sagra degli agrumi». Dono apprezzato: «Percorrevo raramente quel pezzo di strada – confida Stefano Boi, titolare di una enoteca – adesso ci passo di proposito. E dire che pensavo stessero rifacendo la parete col superbonus 110 – sorride – invece era un 100 più undici, l’undici più grande di sempre».

In centro

Poche settimane prima nel cuore del centro storico è spuntato il ritratto di Ferdinando Mattana, uno dei pochi muraveresi che negli anni Cinquanta si muoveva, appunto, a cavallo. Un pezzo di storia commissionato dal figlio di Ferdinando (morì nel 1973, ancora giovane), Antonio. Non solo, però, Stefano Pani: un immenso murale che raffigura il mezzo busto di una donna in abito sardo, sempre su commissione di un privato, è stato realizzato da Mauro Patta sulla parete di fronte al market Farci. Altri murales di diversi artisti – oggi sbiaditi – sono stati realizzati vent’anni fa. Allora come oggi il sindaco è Salvatore Piu: «Non solo – spiega Piu – abbelliscono il luogo dove viviamo, sono anche un richiamo a storia, tradizioni e cultura. Grazie ai cittadini che, a loro spese, stanno contribuendo a un paese migliore».

