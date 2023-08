I turisti arrivano a suon di musica 

Definire Iglesias la “Rimini” del Sulcis Iglesiente, numeri alla mano e con le dovute proporzioni, non è ad oggi un paragone bizzarro.

Al completo

Con le strutture ricettive al completo, 30 mila persone nella tre giorni del “Festival della grande musica italiana”, Iglesias si conferma la regina incontrastata dell’estate e nel mezzo della stagione degli eventi ed in attesa di quello clou rappresentato dal concerto gratuito di Ghaly, il bilancio finora delle presenze agli avvenimenti, non solo è roseo, ma persino controtendenza: «Perché la flessione della presenza turistica registrata in Sardegna non sembra aver riguardato la nostra città. - dichiara l’assessora con delega ai Grandi eventi Claudia Sanna - Abbiamo lavorato intensamente e in tempi strettissimi per cercare di regalare il meglio e finora sono molto soddisfatta. Sono in programma altre occasioni che permetteranno di aggregare migliaia di persone fra le nostre strade e le nostre piazze. Si è notato che il flusso turistico si muove anche in funzione dei concerti ed il prossimo di Ghaly rappresenta la sua unica tappa in Sardegna».

La musica

Concerti che hanno calamitato l’attenzione di 30 mila persone concentrate in piazza Sella nella tre giorni di concerti: «Data anche la centralità della città nel territorio e la bellezza della location in cui si è svolta la manifestazione che ha portato Giusy Ferreri, Fabio Concato e i Ricchi e Poveri ad esibirsi sul palco - spiega il direttore artistico della Capricorn, Massimo Deidda - possiamo tranquillamente affermare che l’estate iglesiente è ormai una realtà consolidata. La riuscita del progetto sta nella scelta artistica effettuata: in tutta l’Isola i festival si concentrano sulle esibizioni di artisti che richiamano l’attenzione della sola generazione dei giovani, il “Disco Italia live” è alla sua prima edizione ed è concentrato invece sulle ospitate di quegli artisti che davvero rappresentano la musica nazional popolare italiana, richiamando tutte le fasce d’età. Si tratta di una formula destinata ad affermarsi e a crescere e che porterà in città le più grandi voci della nostra musica. Vogliamo diventi un’attrattiva a livello regionale».

Le strutture

Laura Sedda è la titolare del b&b “La corte Ghibellina” e rivela come le attività di ricezione stiano lavorando alacremente nonostante la generalizzata flessione delle presenze registrata a livello regionale: «Occorre precisare che rispetto allo scorso luglio, le richieste di pernottamento siano leggermente in calo. - racconta - La causa è legata principalmente agli eccessivi rincari dei costi legati ai mezzi di trasporto per raggiungere la nostra Regione. Per il mese di agosto le richieste per le prenotazioni sono in deciso aumento ed è innegabile che la città sia divenuta una meta decisamente gradita».

