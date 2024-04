I tulipani del Giardino di Lu per colorare gli ospedali 

Regalare un sorriso e rendere il ricovero in ospedale un po’ più colorato e meno triste: è con questo obiettivo che Maria Fois Maglione, presidente del Giardino di Lu, e le volontarie donano i tulipani raccolti a Pimentel agli ospedali con il progetto “Coloriamo i reparti oncologici e non”. «Io sono stata paziente con mia figlia in ospedale e so bene quanto valgono i fiori. Mi piaceva l’idea che le pazienti potessero vedere un fiore in una corsia d’ospedale, soprattutto in un momento in cui sono più fragili e meno protette» racconta la presidente dell’associazione.

Tanti gli ospedali che hanno accolto l’iniziativa, da quelli di Cagliari come il Brotzu, il Businco e il Microcitemico, fino al San Giuseppe di Isili e la Clinica ostetricia e ginecologia di Sassari. A ricevere i tulipani non sono solo i reparti oncologici: «Abbiamo deciso di allargarci, sempre con l’obiettivo di informare quante più persone sul tumore ovarico. La scelta è sempre quella di trovare un punto di incontro tra la nostra missione e il reparto a cui affidiamo i tulipani», prosegue Fois. Utilizzando il tulipano, si punta sensibilizzare più persone sul tumore ma si permette anche ai pazienti di affrontarlo in modo consapevole. Al momento i tulipani non hanno oltrepassato l’Isola ma c’è l’idea di arrivare in tutta Italia: «Il mio sogno è portare i tulipani nei vari ospedali italiani, forse l’anno prossimo arriveremo al Gemelli di Roma», chiude Fois.

