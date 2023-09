I trumpiani gelano Zelensky  

Washington. Volodymyr Zelensky incassa una batosta a Washington dove, nonostante il sostegno incondizionato di Joe Biden e l’annuncio di un nuovo pacchetto di armi a Kiev, i repubblicani della Camera fanno muro contro il supporto a tempo indeterminato all’Ucraina gelando le aspettative del leader ucraino e le richieste del commander-in-chief. «Se non riceviamo gli aiuti perderemo la guerra», è stato l’appello accorato di Zelensky ai circa 70 senatori incontrati assieme al leader della maggioranza democratica, Chuck Schumer, e quello della minoranza repubblicana, Mitch McConnell.

A gelare le aspettative di Zelensky e le richieste di Biden ci ha pensato lo speaker repubblicano Kevin McCarthy escludendo, o comunque non impegnandosi formalmente a mettere in agenda l’approvazione del pacchetto da 24 miliardi di dollari di aiuti entro la fine dell’anno, come chiesto dal presidente. Sui fondi a Kiev lo speaker è sempre più ostaggio del manipolo di deputati trumpiani. Donald Trump ha chiesto lo shutdown ai suoi uomini per affondare “il corrotto Biden” e togliergli i fondi «per i processi contro di me». L’intensa giornata del presidente ucraino nella capitale americana si è chiusa alla Casa Bianca con l’incontro con Biden. Nello Studio Ovale il commander in chief ha annunciato l’intenzione di inviare il nuovo pacchetto di armi, naturalmente previo via libera del Congresso, che ieri è sembrato molto lontano. Pur ribadendo il sostegno a Kiev «per tutto il tempo necessario», Biden ha dato un’altra delusione a Zelensky non inserendo nella lista delle nuove armi gli agognati Atacms, quei missili a lungo raggio che servirebbero all’esercito ucraino per difendersi contro gli attacchi russi.

La Polonia

«Una pugnalata alla schiena» a scopi elettorali, «un tradimento» per accontentare i contadini polacchi dopo il via libera dell’Ue al grano ucraino. Ha scatenato una bufera politica l’annuncio dato mercoledì in tv dal premier polacco Mateusz Morawiecki sullo stop alla fornitura di armi all’Ucraina, rompendo di fatto l’alleanza ritenuta strategica sia da Kiev che da Varsavia contro le mire di Vladimir Putin. A provare a placare le tensioni è stato, 24 ore dopo, il presidente Andrzej Duda affermando che il suo primo ministro è stato male interpretato perché si riferiva solo a «nuove armi». Alla fine sono intervenuti anche gli Usa che si sono detti «convinti che la Polonia continuerà a sostenere l’Ucraina con la fornitura di armi».

