I truffati restano a bocca asciutta 

I soldi tutti spariti, gli spagnoli finiti chissà dove e il processo sardo ucciso dalla prescrizione: il filone isolano della maxi stangata ideata a Siviglia e nota come Unetenet (50mila vittime in tutta Europa) si è concluso a Tempio con una sentenza di estinzione dei reati, olè. La storia è quella degli investimenti “multilivello” a pacchetti, la promessa era questa: chi avesse investito 18mila euro avrebbe potuto ottenere un profitto annuo di 67mila euro. E va ricordato che anche in Sardegna, dopo le “convention” organizzate a Olbia, Sassari e Nuoro, tanti iniziarono a incassare, i grossi assegni di Unetenet facevano pensare ad una vita da ricchi senza fatica. Poi improvvisamente, nel 2015, gli spagnoli sparirono nel nulla, insieme a centinaia di milioni di euro spillati in tutta Europa.

Giustizia fallita

Il Tribunale di Tempio ha dichiarato la prescrizione dei reati contestati ai presunti complici sardi della banda di truffatori spagnoli. Sotto accusa c’erano i promotori finanziari Angelo Pinna, 58 anni di Olbia, Rosario La Greca, olbiese di 59 anni, Claudio Maurelli, 47 anni, originario di Civitavecchia ma residente a Olbia e Alessandra Gala, nuorese di 35 anni, residente ad Arzachena. Per la Procura erano loro che promuovevano Unetenet in Sardegna. Ma i quattro hanno sempre sostenuto di essere stati “ripuliti”, come tutte le altre vittime sarde, dagli ideatori del business multilivello-trappola, ossia gli spagnoli Manuel Ramirez e la compagna Pilar Otero. È sempre stata questa la tesi delle difese (Marco Petitta, Oriana Erittu, Fabio Varone e Marzio Altana). La macchina giudiziaria ha fallito su tutta la linea. Ovviamente la sentenza di ieri ha lasciato a bocca asciutta le cinque parti civili (tante persone che persero i loro risparmi decisero di non entrare nel processo e alla fine hanno avuto ragione). Ma è stato fatto un torto anche alle persone che vennero arrestate a Olbia nel 2015. Infatti, una lunga serie di difetti di notifica (attribuibili sia alla Procura che al Tribunale) ha di fatto scardinato il processo. Le difese non sono state messe nelle condizioni di portare i loro argomenti nell’istruttoria dibattimentale, semplicemente perché l’istruttoria in cinque anni non c’è stata.

Le vittime

Gli avvocati Giuseppe De Meo e Antonello Fadda hanno assistito le parti civili, c’è chi ha perso sino a 30mila euro. Ora per le vittime sarde della stangata spagnola c’è poco da fare, gli avvocati stanno valuando altre strade. Ma i soldi, si parla di milioni di euro, sono tutti spariti.

