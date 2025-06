I troppi silenzi sulla morte di Mariano 

Una festa in spiaggia con più di 150 giovani, molti minorenni. Eppure nessuno ha visto Mariano Olla allontanarsi, magari sentirsi male e finire in mare. E poi nemmeno una persona che abbia notato il corpo del sedicenne di Sestu a pochi metri dalla riva, prima che le correnti lo portassero verso sinistra, in direzione Sant’Elia. Inoltre c’è chi, poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato, ha raggiunto proprio con Olla il luogo della festa pubblicizzata sui social, la spiaggia della Diga accanto al parcheggio Cuore dell’ex stadio Sant’Elia: anche in questo caso nessuno si è accorto dell’assenza dell’amico, nemmeno quando è arrivata l’ora di rientrare a casa. Le indagini della Squadra Mobile sulla tragica morte del ragazzo vanno avanti nonostante il muro di «non ricordo», «mi sembra» e soprattutto dei silenzi di chi, probabilmente, potrebbe riferire qualche elemento utile per capire cosa sia accaduto a Mariano Olla e perché sia stato trovato senza vita verso le 7 di sabato scorso da alcuni pescatori. Sono stati sentiti più di dieci giovani che quella notte erano lì. Intanto oggi il medico legale Roberto Demontis svolgerà l’autopsia sul corpo del sedicenne, come disposto dalla pm Diana Lecca.

Gli interrogatori

Il lavoro degli investigatori della Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, va avanti a ritmo spedito, nonostante le difficoltà e la scarsa collaborazione di chi era presente in spiaggia la notte della tragedia. I poliziotti hanno individuato i ragazzi con cui Mariano Olla ha raggiunto il lungomare di Sant’Elia, quasi certamente con un’auto. Sono stati sentiti, ma dalle loro parole – così come da quelle di altri giovani che hanno partecipato alla festa – non sono arrivati particolari elementi utili alle indagini. I ricordi sono molto confusi, probabilmente anche a causa dei quantitativi di alcol consumati nella spiaggia poi “ripulita” sabato mattina, nonostante qualche traccia del party sia rimasta. Dalle informazioni ancora in via d’accertamento, Mariano Olla sarebbe arrivato con alcuni conoscenti in spiaggia dopo la mezzanotte. Da quel momento in poi i racconti dei testimoni sono scarni. Musica, divertimento, certamente qualche bicchiere di alcol e probabilmente anche altro. E sul fatto che il sedicenne sia sparito nel nulla? Sembra che gli amici abbiano pensato che si fosse allontanato con qualcuno: non ci avrebbero fatto più di tanto caso perché forse era già accaduto altre volte. Versioni da verificare.

L’inchiesta

Per ora le indagini vanno avanti con l’ipotesi di omissione di soccorso. Davvero nessuno dei presenti ha visto il ragazzo finire in acqua? E ancora: possibile che prima di andare via dalla spiaggia, con le prime luci dell’alba, non ci sia stato nessuno che abbia notato il corpo di Mariano a poche decine di metri dalla riva? Oggi intanto sarà una giornata importante perché, al Brotzu, verrà eseguita l’autopsia sul corpo del sedicenne: da un primo esame esterno non sarebbero state evidenziate tracce, ferite o segni che possano far pensare a una morte violenta. L’ipotesi è che il ragazzo possa essere annegato magari dopo un malore. Ma a seconda di cosa emergerà dall’autopsia, l’inchiesta potrebbe allargarsi anche a una ulteriore e più grave contestazione: quella della morte come conseguenza di altro reato. C’è poi un altro mistero: il telefono cellulare di Olla è sparito nel nulla. Potrebbe essere in mare, nonostante siano state effettuate delle ricerche.

Il dolore

Il sedicenne frequentava l’istituto Meucci, era un grande appassionato di musica, palestra e moto. Sui social un fiume di messaggi di dolore. Ma viene rimarcato anche il fatto che nessuno si sia accorto di niente. «Perché è rimasto solo?» «Possibile che nessuno sia intervenuto?» E c’è anche chi scrive: «Mariano, avrai giustizia».

